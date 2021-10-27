Квадрокамера та швидка зарядка: в Україні стартували замовлення на смартфон Huawei nova 8i

Підрозділ Huawei в Україні представив новий смартфон Huawei nova 8i, який вирізняється преміальним дизайном. Пристрій отримав виняткову квадрокамеру, та швидку 66 ватну зарядку Huawei SuperCharge.

Huawei Nova 8i зовні нагадує флагман Huawei Mate 30 Pro. Смартфон вражає своєю камерою, автономністю, дизайном та приємною ціною.

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Суперкамера

Huawei nova 8i оснащений інноваційною системою камер, до якої входять 64-мегапіксельна основна камера, 8-мегапіксельна ультраширококутна камера з сенсором f/2.4, 2-мегапіксельна макрокамера та 2-мегапіксельний сенсор глибини.

Основна камера Huawei nova 8i має сенсор f/1.9, завдяки якому всі важливі моменти життя користувачів фіксуються з високою чіткістю. Надширококутна камера 120° дає змогу робити знімки у повному масштабі, а сенсор глибини з підтримкою штучного інтелекту вміє грамотно розмивати фон та робити яскравішим передній план.

Серед інших переваг камер Huawei nova 8i – вбудований алгоритм зменшення шуму для нічних фотографій відмінної якості, 16-мегапіксельна селфі-камера та алгоритми покращення AI Beauty для знімання портретів.



Huawei Nova 8i отримала потужну камеру / Фото Huawei

Автономність

Заряду Huawei nova 8i вистачить на цілий день, адже ґаджет оснащений акумулятором великої ємності 4 300 мА/год та інтелектуальними енергозаощаджувальними алгоритмами. Крім того, він має надшвидку зарядку Huawei SuperCharge на 66 Вт, що заряджає смартфон на 60% усього за 17 хвилин, а на 100% – за 38 хвилин.

Дизайн та дисплей

Huawei nova 8i отримав закруглені за 4D-технологією грані та NCVM-покриття, що створює ефект світлового відблиску з поєднанням кольору. В Україні Huawei nova 8i доступний у двох кольорах:

місячно-срібному;

та зоряно-чорному.

Розмір дисплея Huawei nova 8i становить 6,67 дюйма. Він займає 94,7% площі фронтальної панелі й має дуже вузькі рамки для комфортнішого огляду. Роздільна здатність екрана FHD+ становить 2376х1080 із ширшою кольоровою гамою для більш захопливого перегляду будь-якого контенту.



Дисплей Huawei nova 8i отримав вузькі рамки / Фото Huawei

Новий смартфон оснащений 128 ГБ пам’яті та 6 ГБ оперативної пам’яті. Ґаджет підтримує частоту дискретизації 180 Гц для плавного геймінгу й працює на операційній системі EMUI 11.

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Ціни й попереднє замовлення

Оформити попереднє замовлення на Huawei nova 8i в Україні можна з 25 жовтня до 14 листопада. Усі покупці, які скористаються цією опцією отримають навушники Huawei FreeBuds 4i у подарунок.

Рекомендована ціна смартфона Huawei nova 8i –



Смартфон Huawei nova 8i / Фото Huawei