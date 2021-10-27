Huawei Nova 8i зовні нагадує флагман Huawei Mate 30 Pro. Смартфон вражає своєю камерою, автономністю, дизайном та приємною ціною.

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Суперкамера

Huawei nova 8i оснащений інноваційною системою камер, до якої входять 64-мегапіксельна основна камера, 8-мегапіксельна ультраширококутна камера з сенсором f/2.4, 2-мегапіксельна макрокамера та 2-мегапіксельний сенсор глибини.

Основна камера Huawei nova 8i має сенсор f/1.9, завдяки якому всі важливі моменти життя користувачів фіксуються з високою чіткістю. Надширококутна камера 120° дає змогу робити знімки у повному масштабі, а сенсор глибини з підтримкою штучного інтелекту вміє грамотно розмивати фон та робити яскравішим передній план.

Серед інших переваг камер Huawei nova 8i – вбудований алгоритм зменшення шуму для нічних фотографій відмінної якості, 16-мегапіксельна селфі-камера та алгоритми покращення AI Beauty для знімання портретів.



Huawei Nova 8i отримала потужну камеру / Фото Huawei

Автономність

Заряду Huawei nova 8i вистачить на цілий день, адже ґаджет оснащений акумулятором великої ємності 4 300 мА/год та інтелектуальними енергозаощаджувальними алгоритмами. Крім того, він має надшвидку зарядку Huawei SuperCharge на 66 Вт, що заряджає смартфон на 60% усього за 17 хвилин, а на 100% – за 38 хвилин.

Дизайн та дисплей

Huawei nova 8i отримав закруглені за 4D-технологією грані та NCVM-покриття, що створює ефект світлового відблиску з поєднанням кольору. В Україні Huawei nova 8i доступний у двох кольорах:

місячно-срібному;

та зоряно-чорному.

Розмір дисплея Huawei nova 8i становить 6,67 дюйма. Він займає 94,7% площі фронтальної панелі й має дуже вузькі рамки для комфортнішого огляду. Роздільна здатність екрана FHD+ становить 2376х1080 із ширшою кольоровою гамою для більш захопливого перегляду будь-якого контенту.



Дисплей Huawei nova 8i отримав вузькі рамки / Фото Huawei

Новий смартфон оснащений 128 ГБ пам’яті та 6 ГБ оперативної пам’яті. Ґаджет підтримує частоту дискретизації 180 Гц для плавного геймінгу й працює на операційній системі EMUI 11.

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Ціни й попереднє замовлення

Оформити попереднє замовлення на Huawei nova 8i в Україні можна з 25 жовтня до 14 листопада. Усі покупці, які скористаються цією опцією отримають навушники Huawei FreeBuds 4i у подарунок.

Рекомендована ціна смартфона Huawei nova 8i – 10 999 гривень.



Смартфон Huawei nova 8i / Фото Huawei