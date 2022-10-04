Продовжуючи підтримку, Google запускає тритижневий навчальний онлайн-курс Startup Academy, що фокусується на практичних знаннях та навичках з основ побудови та організації роботи стартапу. Як повідомляє 24 канал, перший тренінг відбудеться вже 20 жовтня о 16:00.

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Тренінги будуть корисними для представників українських стартапів різних стадій, студентів, та всіх охочих запустити та розвинути власний бізнес.

Що вивчатимуть на курсі

Startup Academy складається з семи навчальних тренінгів та охоплює такі теми, як:

побудова бізнес-моделі та запуск стартапу;

управління командою та фінансовий менеджмент;

метод економічного моделювання юніт-економіка;

вихід стартапу на ринок;

залучення інвестицій та грантів.

Протягом курсу учасники зможуть: