Продовжуючи підтримку, Google запускає тритижневий навчальний онлайн-курс Startup Academy, що фокусується на практичних знаннях та навичках з основ побудови та організації роботи стартапу. Як повідомляє 24 канал, перший тренінг відбудеться вже 20 жовтня о 16:00.
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Тренінги будуть корисними для представників українських стартапів різних стадій, студентів, та всіх охочих запустити та розвинути власний бізнес.
Що вивчатимуть на курсі
Startup Academy складається з семи навчальних тренінгів та охоплює такі теми, як:
- побудова бізнес-моделі та запуск стартапу;
- управління командою та фінансовий менеджмент;
- метод економічного моделювання юніт-економіка;
- вихід стартапу на ринок;
- залучення інвестицій та грантів.
Протягом курсу учасники зможуть:
- отримати практичні поради та приклади від досвідчених тренерів;
- виконати домашнє завдання з консультаціями від експертів;
- почути історії успіху та дізнатися особливості індустрії;
- ставити питання тренерам під час тренінгу;
- стати переможцем серед учасників і отримати нагороди від Google, відповідаючи на запитання по тренінгу на платформі Kahoot!.
Спікери та викладачі
Серед спікерів – представники української та міжнародної стартап-індустрії, власники та керівники бізнесів, засновники стартапів, лектори та ментори для стартапів.
Тренери:
- Антон Шулик – головний виконавчий директор та співзасновник FINT8, екс генеральний менеджер Uber Eats Ukraine;
- Євгенія Клепа – виконавча директорка у 1991 Accelerator, директорка з партнерств та інновацій у SET University;
- Микита Артемчук – директор із продукту у Prom.ua, завкаф напрямку Product Management у Projector Institute;
- Олена Мажуга – інвестиційна директорка у Flyer One Ventures, екс інвестиційна аналітикиня у TA Ventures;
- Святослав Святненко – директор з інновацій ISSP, співзасновник стартап-студії cyber/nnov8, віцепрезидент Unicorn Nest;
- Юрій Заремба – засновник та головний виконавчий директор AXDRAFT, випускник Y Combinator;
- Юрій Романюха – головний виконавчий директор у ICLUB Global, директор (Кіпр) у TA Ventures;
- Яна Пампуха – експертка з набору персоналу та організації роботи команд на глобальній арені, підприємиця.
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Комунікаційними партнерами курсу виступили Дія.Бізнес, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Український фонд стартапів, YEP!, TechUkraine, SET University, 1991 Accelerator та Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній.