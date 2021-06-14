Що було раніше: курка чи яйце – відповідь зоолога

Вічне питання про те, що ж було раніше: курка чи яйце. Це просте, здавалось би, питання не дає спокою мислителям та науковцям довгі сотні років. Зоолог Луїс Віллазон вирішив дати відповідь на це непросте питання.

Яйця існували до курей. Динозаври відкладали яйця, риби, які першими виповзли з моря, відкладали яйця, і жахливі монстри, що плавали в теплих мілководних морях кембрійського періоду 500 мільйонів років тому, також відкладали яйця. Це були не курячі яйця, але все ж яйця. Тому в такому розумінні – яйце було раніше за курку.

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Курка чи яйце / Фото sad-fasad

Що було раніше: курка чи куряче яйце?

Тут все дуже сильно залежить від того, як ви детермінуєте "куряче яйце". Це яйце, знесене куркою? Або це яйце, з якого вилуплюється курка?

– запитує зоолог Луїс Віллазон.

Кури відносяться до того ж виду, що й так звана червона банківська курка з Південно-Східної Азії. Ймовірно, вона була схрещена з куркою Gallus sonneratii. Кури були одомашнені близько 10 тисяч років тому в Таїланді.

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Та це не має значення, говорить науковець. Адже в якийсь момент еволюційної історії не було курей. Тоді два птахи, які були майже, але не зовсім курками, спарилися і відклали яйце, з якого вилупився перше справжнє курча.

Якщо ви готові називати це яйце курячим, значить, яйце з'явилося першим. В іншому випадку курка була першою, і перше куряче яйце чекало, поки перша курка знесе його,

– закінчив думку Луїс Віллазон.

У більш спрощеному варіанті це має звучати так: еволюція не рухається різкими стрибками. Вона, в більшості випадків, відбувається розмірено. Один вид переходить в інший не відразу, а поступово. Тому ця межа між "куркою" та "не куркою" доволі розмита. Та все ж вона є.

Види перетворюються в інші види завдяки мутаціям в геномі. Тому зміна виду можлива лише на генетичному рівні. Якщо "не курка" такою народилася, то "куркою" протягом життя вона не стане. Та у її організмі може виникнути мутація, яку вона предасть своїм нащадкам. В рузультаті такої мутації, ймовірно, одного разу вилупилося курча.