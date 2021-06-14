Яйця існували до курей. Динозаври відкладали яйця, риби, які першими виповзли з моря, відкладали яйця, і жахливі монстри, що плавали в теплих мілководних морях кембрійського періоду 500 мільйонів років тому, також відкладали яйця. Це були не курячі яйця, але все ж яйця. Тому в такому розумінні – яйце було раніше за курку.

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Курка чи яйце / Фото sad-fasad

Що було раніше: курка чи куряче яйце?

Тут все дуже сильно залежить від того, як ви детермінуєте "куряче яйце". Це яйце, знесене куркою? Або це яйце, з якого вилуплюється курка?

– запитує зоолог Луїс Віллазон.

Кури відносяться до того ж виду, що й так звана червона банківська курка з Південно-Східної Азії. Ймовірно, вона була схрещена з куркою Gallus sonneratii. Кури були одомашнені близько 10 тисяч років тому в Таїланді.

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Та це не має значення, говорить науковець. Адже в якийсь момент еволюційної історії не було курей. Тоді два птахи, які були майже, але не зовсім курками, спарилися і відклали яйце, з якого вилупився перше справжнє курча.

Якщо ви готові називати це яйце курячим, значить, яйце з'явилося першим. В іншому випадку курка була першою, і перше куряче яйце чекало, поки перша курка знесе його,

– закінчив думку Луїс Віллазон.

У більш спрощеному варіанті це має звучати так: еволюція не рухається різкими стрибками. Вона, в більшості випадків, відбувається розмірено. Один вид переходить в інший не відразу, а поступово. Тому ця межа між "куркою" та "не куркою" доволі розмита. Та все ж вона є.

Види перетворюються в інші види завдяки мутаціям в геномі. Тому зміна виду можлива лише на генетичному рівні. Якщо "не курка" такою народилася, то "куркою" протягом життя вона не стане. Та у її організмі може виникнути мутація, яку вона предасть своїм нащадкам. В рузультаті такої мутації, ймовірно, одного разу вилупилося курча.