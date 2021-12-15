Купувати квитки стало ще легше: Укрзалізниця запустила чат-боти у двох нових месенджерах
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця оголосила про можливість купувати квитки на потяг за допомогою ботів у двох нових месенджерах. Раніше це можна було робити лише у Viber та Telegram.
Офіційні чат-боти для продажу квитків та надсилання сповіщень про рейси запустили в Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger. Відкриваються вони в тому числі й безпосередньо з головної сторінки Укрзалізниці у Facebook.
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Квитки у месенджері
В Україні буквально декілька компаній, які налагодили офіційну підтримку своїх клієнтів у Apple Messages для бізнесу, тож сьогодні Укрзалізниця робить дещо несподіваний для ринку крок і стає одним з першопрохідців у цьому напрямку,
— говорить керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Що стосується Facebook Messenger, то він уже є звичним середовищем спілкування з компанією, але тепер його можливості розширюються. Крім квитка з Facebook можна замовити собі квиток та ланчбокс у дорогу.
За допомогою Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger пасажири Укрзалізниці можуть:
- Купити квитки на всі поїзди далекого сполучення та швидкісні поїзди Інтерсіті+
- Повертати раніше придбані квитки.
- Дивитися розклад рейсів та онлайн-табло станцій.
- Перевіряти, до якої платформи прибуває потяг.
Квитки на потяг тепер в Apple Wallet і Google Pay
Крім того, Укрзалізниця оголосила, що пасажири тепер зможуть легко додавати придбані в офіційному чат-боті квитки до гаманців Apple Wallet та Google Pay.
Мандрівники в усьому світі звикли, що вони можуть додавати авіаквитки, підтвердження бронювання готелів, страхові поліси у гаманці Apple Wallet, Google Pay. Це дуже зручно — мати платіжні картки, а також усі квитки в одному електронному гаманці. Відтепер така послуга доступна і для пасажирів Укрзалізниці, які купують квитки за допомогою нашого зручного бота,
— каже Євгеній Єнтіс, керівник пасажирських ІТ-проєктів Укрзалізниці.
Після оплати квитка клієнт може в один клік додати його в гаманець Apple Wallet або ж Google Pay і показати провідникові або стюардові для контролю.