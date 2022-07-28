Скільки б сьогодні коштували різні культові ґаджети минулого – порівняльна інфографіка

Перший мобільний телефон Motorola Dynatac 8000X у 1984 році коштував 4000 доларів – за сьогоднішніми розрахунками це 10 217,05 доларів. Нам стало цікаво скільки б коштували сьогодні різні старі ґаджети, які здійснили невеличку революцію на ринку свого часу.

Вам ніколи не потрапляла на очі стара реклама телевізорів, старих ноутбуків чи комп'ютерів? Ці пристрої і раніше коштували не дешево, але якщо перевести цінники за сьогоднішнім курсом, можна здивуватися ще більше.

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Звісно різноманітні характеристики ринку та рівень розвитку сучасних технологій у цьому підрахунку не враховувалися, адже це не має сенсу. Цінники просто перевели для приблизного розуміння того, скільки вам потрібно було б грошей зараз, щоб придбати той чи інший ґаджет у минулому.

Нові ціни старих ґаджетів

Телевізори сьогодні стали відносно недорогими, але ціна в 395 доларів за перший повністю електронний телевізор Dumont Model 180 зараз виглядає досить прийнятною. Але це поки ви не дізнаєтесь, що якби цей телевізор 1938 року випуску продавався сьогодні, його ціна була б еквівалентна 7420,31 долара.

Якби ви хотіли дивитися на цьому телевізорі свої улюблені фільми, вам би довелося почекати до 1977 року, коли перший відеомагнітофон RCA VBT200 надійшов у продаж за 1300 доларів. Але вам би знадобилося підготувати для покупки суму еквівалентну 5672,82 долара, адже саме стільки вам це коштуватиме зараз.

Ну а якби ви хотіли поспілкуватися з другом у 1984 році, вам би знадобився перший мобільний телефон Motorola Dynatac 8000X за який тоді просили 4000 доларів. Цінник для вас зараз би становив приблизно 10 217 доларів, і це без урахування плати за дзвінок.

Якби вам захотілося придбати будь-що з техніки зазначеної вище, ви могли б зазирнути на горище, стерти пилюку зі своєї старої техніки та продати її, шоб зібрати трохи грошей. Так, наприклад ваш перший iPod, який коштував вам 399 доларів у 2001 році матиме еквівалентний цінник сьогодні в 593,74 долара. Може пам'ятаєте ваш древній BlackBerry 6210, який був таким революційним у 2003 році? За нього ви заплатили 299,99 долара, і сьогодні це коштувало б вам 432,57 долара. Хоча насправді, у порівнянні з актуальною ціною на смартфони, це видається досить вигідною угодою.



Ціни на техніку в рік виходу та еквівалент станом на сьогодні / Фото 24 канал