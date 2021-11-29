Культивоване м'ясо від Tiamat Sciences буде в рази дешевшим від справжнього

Біотехнологічний стартап Tiamat Sciences розробляє нове середовище для вирощування м'яса без забою. Спеціалізація стартапу – створення факторів зростання, здатних стимулювати розвиток живих клітин. Tiamat Sciences розраховує перевинайти біомолекулу, яка замінить існуючі біореактори й зробить виробництво м'яса, що культивується, дешевшим, ніж природнє.

За оцінками засновника та гендиректора Tiamat Sciences Франс-Еммануель Аділь, актуальне виробництво факторів зростання коштує сьогодні 2 мільйони доларів за один грам. Висока вартість цього процесу підвищує й ціну на м'ясо, що культивується, – продукт, що вирощується в лабораторних умовах з клітин реальних тварин.

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Tiamat Sciences стверджує, що знає, як зробити фактори зростання значно дешевшими – стартап готовий знизити вартість виробництва в 10 разів у найближчі місяці, а потім зробити фактори зростання доступними практично для будь-якого виробника – у 1000 разів дешевше до 2025 року.

Нова технологія вирощування культивованого м'яса

Запатентована платформа Tiamat Sciences використовує тимчасову експресію, вертикальне вирощування та підхід, що базується на даних, для розробки та виробництва білків нового покоління. Зараз ця система перебуває на стадії закритих випробувань – стартап не розкриває подробиці про свою технологію й обіцяє розповісти більше, коли буде запущено перший виробничий об'єкт у Даремі, штат Північна Кароліна.

Список клієнтів Tiamat Sciences також тримається в таємниці, але, за словами Аділь, перші компанії вже замовили тестові зразки факторів зростання та розраховують отримати їх до кінця року. Коли перші продукти будуть протестовані, стартап перейде до укладання партнерських угод.

Крім харчових продуктів, підхід Taimat Sciences також застосовуватиметься у фармацевтиці – компанія-розробник називає виробництво вакцин та регенеративну медицину важливими галузями для своїх ключових продуктів.

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Фактори зростання можна перенести на інші галузі, бо процеси є аналогічними. Ми працюватимемо над розширенням до кінця 2022 року. І ми дуже швидко масштабуватимемося,

– додала Аділь.

Цими днями Tiamat Sciences залучив 3 мільйони доларів посівного фінансування в раунді, який очолив фонд True Ventures за участю Social Impact Capital та Cantos. Перед посівними інвестиціями стартап встиг закрити невеликий раунд на 400 тисяч доларів та перевести штаб-квартиру з Бельгії до Північної Кароліни. Наразі Tiamat Sciences шукає партнерів для будівництва першого експериментального виробництва.