У США використають малі супутники для стеження за ворожими ракетами

Технології постійно розвиваються. Це дозволило створити малі супутники CubeSat. Тому, якщо раніше потрібно було використовувати багатотонні апарати, то тепер їхнє "начиння" може влізти у куб зі стороною 10 сантиметрів. Хоча "кубсати" можуть бути й більшими. Міністерство оборони США скористалося новітніми технологіями для відстежування ворожих гіперзвукових ракет.

Проєкт курує Агентство протиракетної оборони Міністерства оборони США. Агентство використовує пару супутників CubeSat для розробки системи відстеження ворожих балістичних і гіперзвукових ракет від запуску до удару. Супутники були запущені на орбіту 30 червня 2021 року на ракеті-носію компанії Virgin Orbit LauncherOne.

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"Кубсат" CNCE Blk 1 встановлюють в спеціальний пристрій перед запуском на орбіту / Фото Department of Defense

Як Міністерство оборони США буде відстежувати ворожі ракети

Кожен CubeSat Networked Communications Experiment Block 1 (CNCE Blk 1) має пристрій, що має назву Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS). Тобто, HBTSS – це датчик відстежування балістичних гіперзвукових ракет з космосу. Пристрій розробляється у конкуренції між Northrop Grumman, Raytheon, Leidos та L3Harris.

Саме HBTSS був встановлений на двох "кубсатах" CNCE Blk 1, які були відправлені на орбіту 30 червня 2021 року. Перебуваючи на борту супутників на низькій навколоземній орбіті, HBTSS здійснює глобальне відстежування гіперзвукових ракет на всіх етапах їх польоту – від старту до можливого удару. Також пристрій здійснює передачу даних в командні центри й літаки-перехоплювачі або ракети-перехоплювачі. Фактично HBTSS – це цілевказівник, який допомагає знищити ворожу ракету. Для цього угруповання супутників матиме можливість зв'язуватися один з одним, а також безпосередньо з ракетами-перехоплювачами.

Міністерство оборони США планує проводити демонстрацію та тест технологій протягом 90 днів з моменту запуску. Два наносупутники продемонструють, як використовувати мережевий радіозв'язок між собою на орбіті для підтримки майбутньої системи протиракетної оборони. Також будуть перевірені можливості переміщення супутників в умовах космосу.

Якщо місія тестування буде йти успішно, то її можуть продовжити на термін до 1 року. Вартість одного CNCE Blk 1 з пристроєм HBTSS – 1,3 мільйона доларів.