Крововиливи, глухота, втрата свідомості, смерть: у Росії створили зброю для ліквідації мітингів

Деякі російські джерела інформації написали про дивну машину, створену начебто для Росгвардії. Її ціль – ліквідація масових зібрань. Однак через методи її роботи техніку прозвали "зброєю катів".

Одразу зазначимо, що новою цю "диво-машину" назвати аж ніяк не можна. Перші публікації про неї відносяться до 2019 року, але розробили її ще раніше. Неясно, чи застосовували її хоча б раз на практиці.

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Першим фото машини опублікував депутат Державної Думи Олександр Хінштейн у своєму твітері. Тоді він зазначив, що взяв участь у засіданні науково-технічної ради Росгвардіі, де оглянув виставку озброєнь і техніки: як діючої, так і дослідних зразків".



Спецтехніка Росгвардії для ліквідації протестів / Фото Олександр Хінштейн

Що ж це таке? Як зазначає сайт іГРЕЙДЕР, який пише про спецтехніку та дорожню індустрію в Росії, цього монстра називають Лазерно-акустична "ГАЗель". Офіційна назва – "Системи комплексного нелетального впливу" або СКНВ.

Як зазначає видання, за кілька років до цього на сайті російських держзакупівель розмістили аукціон на техніку, яка здатна оглушити та засліпити людей на вулиці. Росгвардія начебто купила 2 таких автомобілі, віддавши за обидва 65 мільйонів рублів. Установки, звісно, далекі від лазерів із "Зоряних воєн", але вони відправляють потужний потік світла в очі людей.

Це і є світле майбутнє?

– ставить риторичне питання іГРЕЙДЕР.

СКНВ можна встановити не тільки на "ГАЗель", а й "на будь-який суцільнометалевий фургон з бічною зсувною і задньою двостулковими дверима і розкладним дахом".

Потужність ДВС повинна бути не менше 110 кінських сил.

Всередині необхідні два пасажирських місця. Ймовірно, це означає, що не менше двох людей потрібні для керування установкою.

Внутрішні габарити обов'язково не менше 3500х1550х1920 міліметрів. Розмір отвору в даху не менше 3500х1200 міліметрів.

На що здатна лазерно-акустична "ГАЗель"

Звукова система продукує шум у 135 децибелів у досить великому радіусі довкола себе.

Лазери. За словами видання, експерти галузі не впевнені, що засліплення ними буде тимчасовим для всіх. Потужність світлової установки невідома.

Для уточнення : 100 децибелів — це звук бензопили в процесі роботи, Heavy Metal концерту або ще чогось впевнено гучного. 110 децибелів — це вже звук вертольота. 125 – майже нестерпно. 130 децибелів — це звук зльоту літака й

У людей різні хвороби, різний зір, хтось в окулярах ходить, та й просто під час заворушень на вулиці зір би не завадив. А то лежиш такий, сліпий, глухий, і тебе кийками ще й штурхають – ситуація так собі,

– пише іГРЕЙДЕР.

Загалом серед "умінь" машини називають не тільки здатність впливати на слух та зір людини. Потрапивши під її дію, жертву можуть чекати внутрішні крововиливи, втрата свідомості та навіть смерть.

Попри це, озброєння відправили на сертифікацію у Міністерство охорони здоров'я, хоча вплив установки до кінця не вивчений – занадто багато змінних. Яким був результат і чи затвердили ці машини для офіційного використання, невідомо. Але натяк на відповідь можна знайти далі.

Що у підсумку

За словами влади Росії лазерно-акустична "ГАЗель" призначена для розгону заворушень. У 2018 році для "Коммерсант FM" з приводу цих машин дав коментар Валерій Грибакін, тодішній офіційний представник Росгвардіі. Він заявив, техніку дійсно закупили, але "зразки не є зброєю і призначені для установки й постановки акустичних та інших перешкод при проведенні контртерористичних операцій". Проти мітингів такі машини обіцяли не застосовувати.