Місце посадки – Південний полюс Місяця на хребті недалеко від кратера Шеклтон, де, як вважають може бути лід. Інженери та вчені оцінювали його протягом декількох місяців.

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Для чого на Місяці бур

Місце для посадкового модуля Nova-C обрано не випадкове. Вчені шукали таку область, де достатньо сонячного світла для отримання енергії, але не надто багато, щоб лід залишався в межах досяжності бура. При цьому в точці повинен бути хороший зв'язок із Землею.



Ілюстрація місячного посадкового модуля Nova-C / Фото Intuitive Machines

Загалом місія триватиме протягом 10 днів.

В її ході перевірять роботу бура і мас-спектометра PRIME-1, робота мікро-Нова, який уміє стрибати, і 4G/LTE мережі.

Коли модуль приземлиться на Південному полюсі, бур TRIDENT просвердлить 90 сантиметрів місячного ґрунту , щоб досягти ймовірної цілі.

, щоб досягти ймовірної цілі. А мас-спектометр PRIME-1 дослідить гази зі свердловини.

Для реалізації стільникового зв'язку на Місяці обрали компанію Nokia. Мережа знадобиться в ході місії Artemis 2024 року. Спочатку лише перевірять можливість її роботи. Для цього невеликий марсохід, розроблений компанією Lunar Outpost, відправлять приблизно за милю від посадкового модуля Nova-C і спробують переслати бездротовою мережею дані між двома апаратами, а потім і зв'язатися з Землею.

Якщо експеримент виявиться успішним, можна буде говорити про місячну 4G/LTE мережу. Вона охопить як зв'язок, так і в перспективі навіть потокову передачу відео високої чіткості від астронавтів до базових станцій, від транспортних засобів до базових станцій і багато іншого.