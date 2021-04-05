Як зазначає Nikkei Asian Review, на 16 квітня запланована зустріч прем'єр-міністра Японії Йошігіде Суґи та президента США Джозефа Байдена. Обидві сторони сподіваються створити робочу групу, яка спробує виробити заходи щодо подолання кризи напівпровідникової галузі.

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Яких заходів хочуть вжити сторони

На думку авторів ідеї, система поставок компонентів повинна бути децентралізованою і не передбачати високий ступінь географічної концентрації, як це відбувається зараз.

Японська сторона направить на зустріч представників силових відомств і міністрів економічного блоку, вони повинні будуть провести нараду з американськими колегами. Одна з концепцій передбачає створення в Японії спільного дослідного центру, який дозволив би активніше освоювати нові технології в напівпровідниковому секторі.

Інтерес американської сторони поширюється на посилення санкцій проти Китаю. Японські постачальники літографічного обладнання та супутніх матеріалів поки не надто обмежують себе у співпраці з китайськими клієнтами, і це може дратувати США.

Криза напівпровідників

На початку пандемії багато виробників автомобілів та електроніки почали скорочувати свої запаси чипів, що було пов'язано з невизначеністю майбутнього попиту. Однак економічна активність почала відновлюватися досить швидко.

Через введені обмежувальні заходи багато людей залишилися вдома працювати та навчатися вдома, що викликало справжній бум в попиті на різноманітну електроніку. Почалася нова ера 5G, а виробники продовжили вдосконалення техніки.

Наприклад, восени компанія Apple оновила всю лінійку продукції, а Sony й Microsoft випустили нові покоління ігрових консолей.

Ще ж і надто в Тайвані виникли серйозні проблеми з чистою водою. Як наслідок, попит був недооцінений настільки, що зараз спостерігається дефіцит різних чипів по всьому світу. Автовиробники, такі як General Motors, Honda, Ford, Fiat, Nissan та Subaru, вже повідомили інвесторів про уповільнення виробництва через брак чіпів.