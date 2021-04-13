Apple встановила суворі стандарти контролю якості на своєму конвеєрі, щоб запобігти виробничим помилкам. Проте, це зовсім не означає, що такі помилки не трапляються. У Twitter опублікували фото iPhone 11 Pro, логотип на задній панелі якого нанесено відверто криво.

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Хто купив бракований iPhone

Смартфони Apple з таким дефектом зустрічаються вкрай рідко – один пристрій з мільйона. Судячи зі знімків, логотип Apple зміщений вправо від центру, а його лівий нижній край розташовується трохи нижче, ніж правий.

Twitter-аккаунт Internal Archive, який часто публікує зображення прототипів Apple, заявляє, що такий дефект може зустрічатися навіть рідше, ніж раз на мільйон. І цей факт привертає значну увагу колекціонерів, для яких такі особливості є не причиною відмовитись від покупки, а навпаки – причиною отримати річ для своєї колекції.

Екземпляр з фото продали в Apple Store за 2700 доларів. А потім покупець перепродав його іншій людині. Сума другого продажу невідома, але зрозуміло, що вона буде ще вищою.

В цілому, браковані продукти Apple досить рідко залишають стіни фабрик, на яких вони виробляються. Проте, іноді все ж потрапляють в роздрібні магазини. Каліфорнійський техногігант найчастіше без проблем змінює дефектні пристрої.