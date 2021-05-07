Десятки мільйонів смартфонів у небезпеці: виявлено критичну вразливість у чіпах Qualcomm

У модемах Qualcomm виявлена вразливість, яка ставить під загрозу персональні дані користувачів смартфонів на базі її чіпів. На думку дослідників, ця вразливість може бути використана для злому третини всіх смартфонів у світі, проте компанія вже випустила виправлення.

Небезпечна вразливість у чіпах Qualcomm

Вразливість CVE-2020-11292, виявлена ​​фахівцями компанії Check Point Research, зачіпає модеми Mobile Station Modem виробництва Qualcomm, які забезпечують такі функції як голосові виклики, SMS та інші функції.

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Крім того, виробники смартфонів можуть налаштувати чіп таким чином, щоб він виконував додаткові дії, такі як обробка запити на розблокування SIM-карти. Схильні до вразливості модеми встановлені приблизно у 31% смартфонів по всьому світу. А це десятки мільйонів пристроїв.

Чому виявлена вразливість небезпечна

Виявлена ​​дослідниками проблема може бути використана шкідливими програмами, встановленими на смартфоні. Повідомляється, що вони можуть впровадити шкідливий код безпосередньо в прошивку модему. Таким чином, код, який практично не можна виявити, зможе використовувати ключові функції смартфона. Наприклад, зловмисник може отримати доступ до історії викликів та SMS-повідомлень, а також до можливості прослуховування телефонних дзвінків.

Виправлення готове, але смартфони досі у небезпеці

Представник Check Point повідомив, що Qualcomm випустила програмне виправлення і повідомила про вразливість всім своїм клієнтам, які користуються поширені нею чіпи. Проте, передбачається, що впровадження виправлень вимагає часу, тому чимало смартфони як і раніше схильні до вразливості.

Вразливість CVE-2020-11292 була виявлена ​​Check Point за допомогою процесу, відомого як фазингу. У ході нього виробляється атака на мікросхеми пристрою незвичайним вхідним сигналом, завдяки чому виходить виявити помилки в прошивці.