Крістоферу Ріву мало б виповнитися 69: легендарному "Супермену" Google присвятив дудл
Джерело:24 канал
Американського актора Крістофера Ріва вже немає з нами. 25 вересня він би відзначав 69 років з дня народження. Компанія Google вирішила нагадати про "Супермена", створивши відповідний дудл.
Крістофер взяв участь у 4 стрічках на основі коміксів про найвідомішого супергероя. Також зіграв ще у понад 50 стрічках. Знають його й як режисера, сценариста та громадського діяча.
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Крістофер був справжнім "Суперменом" / Фот Waldina
Останні роки провів на інвалідному візку
Крістофер Рів народився 25 вересня 1952 року в Нью-Йорку в родині журналіста та поета. Закінчив один ыз найбільших американських вищих навчальних закладів у галузі мистецтва – Джульярдську школу. Кінокар’єру розпочав у 1974 році. І вже за 4 роки здобув ледь не світову славу, зігравши головну роль у фільмі "Супермен". Згодом були ще 3 частини цієї кінофраншизи.
Крістофер Рів разом зі своїм другом Робіном Вільямсом у 1979 році / Фото Getty Images
Крім зйомок у кіно та на телебаченні, грав в театрі, працював над численними документальними фільмами та науково-популярними програмами, брав участь в благодійних акціях і кампаніях. Також грав на піаніно, був спортсменом, виконував трюки в фільмах, двічі поодинці перелітав Атлантику на маленькому літаку, був досвідченим вершником, яхтсменом, аквалангістом, дельтапланеристом.
27 травня 1995 року впав з коня під час перегонів у Вірджинії. У підсумку зламав шийні хребці і його паралізувало. Водночас Крістофер не міг самостійно дихати, а говорив лише з допомогою вставленого в трахею апарату.
Відтоді він присвятив своє життя реабілітаційної терапії і спільно з дружиною відкрив центр з навчання паралізованих навичкам самостійного існування. Попри травму, Крістофер Рів продовжував працювати на телебаченні, зніматися в кіно і брати участь у громадській діяльності.
Коли Крістофера паралізувало, для нього життя не закінчилося / Фото Getty Images
Ба більше, в 1997 році відбувся його режисерський дебют. І доволі успішний – стрічку "В сутінках" 5 разів номінували на телевізійну премію "Еммі". В центрі сюжету – чоловік, якому діагностували ВІЛ.
Помер Крістофер Рів 10 жовтня 2004 року у своєму будинку в штаті Нью-Йорк. Того злощасного дня в нього стався серцевий напад. Акторові було 52 роки.
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Як Google відзначив Крістофера Ріва
Крістофер постав в образі водночас і "Супермена", і чоловіка на автоматичному візку. Молодого актора зобразили на тлі Нью-Йорка та ясного неба. Вдалині можна розгледіти напис Google – його своїми формами створюють хмари.
Дудл, присвячений Крістоферу Ріву / Робота компанії Google
З днем народження, Крістофере Рів. Ви залишаєтеся героєм для багатьох як на екрані, так і за його межами!
– наголосили в Google.
Додамо, що художники створили дудл на основі фото, яке надала Google родина Крістофера.
Оригінальне фото та ескізи дудлів до дня народження Крістофера Ріва / Колаж 24 каналу
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У яких країнах можна побачити дудл про Крістофера Ріва
- США,
- Перу,
- Аргентина,
- Чилі,
- Велика Британія,
- Франція,
- Норвегія,
- Німеччина,
- Італія,
- Греція,
- Австрія,
- Угорщина,
- Нідерланди,
- Чехія,
- Хорватія,
- Україна,
- Болгарія,
- Словаччина,
- ПАР,
- Австралія,
- Таїланд,
- Нова Зеландія,
- Фінляндія,
- Мексика.
Країни, в яких Google вирішив нагадати про Крістофера Ріва / Cкриншот 24 каналу