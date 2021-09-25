Крістофер взяв участь у 4 стрічках на основі коміксів про найвідомішого супергероя. Також зіграв ще у понад 50 стрічках. Знають його й як режисера, сценариста та громадського діяча.

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Крістофер був справжнім "Суперменом" / Фот Waldina

Останні роки провів на інвалідному візку

Крістофер Рів народився 25 вересня 1952 року в Нью-Йорку в родині журналіста та поета. Закінчив один ыз найбільших американських вищих навчальних закладів у галузі мистецтва – Джульярдську школу. Кінокар’єру розпочав у 1974 році. І вже за 4 роки здобув ледь не світову славу, зігравши головну роль у фільмі "Супермен". Згодом були ще 3 частини цієї кінофраншизи.



Крістофер Рів разом зі своїм другом Робіном Вільямсом у 1979 році / Фото Getty Images

Крім зйомок у кіно та на телебаченні, грав в театрі, працював над численними документальними фільмами та науково-популярними програмами, брав участь в благодійних акціях і кампаніях. Також грав на піаніно, був спортсменом, виконував трюки в фільмах, двічі поодинці перелітав Атлантику на маленькому літаку, був досвідченим вершником, яхтсменом, аквалангістом, дельтапланеристом.

27 травня 1995 року впав з коня під час перегонів у Вірджинії. У підсумку зламав шийні хребці і його паралізувало. Водночас Крістофер не міг самостійно дихати, а говорив лише з допомогою вставленого в трахею апарату.

Відтоді він присвятив своє життя реабілітаційної терапії і спільно з дружиною відкрив центр з навчання паралізованих навичкам самостійного існування. Попри травму, Крістофер Рів продовжував працювати на телебаченні, зніматися в кіно і брати участь у громадській діяльності.



Коли Крістофера паралізувало, для нього життя не закінчилося / Фото Getty Images

Ба більше, в 1997 році відбувся його режисерський дебют. І доволі успішний – стрічку "В сутінках" 5 разів номінували на телевізійну премію "Еммі". В центрі сюжету – чоловік, якому діагностували ВІЛ.

Помер Крістофер Рів 10 жовтня 2004 року у своєму будинку в штаті Нью-Йорк. Того злощасного дня в нього стався серцевий напад. Акторові було 52 роки.

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Як Google відзначив Крістофера Ріва

Крістофер постав в образі водночас і "Супермена", і чоловіка на автоматичному візку. Молодого актора зобразили на тлі Нью-Йорка та ясного неба. Вдалині можна розгледіти напис Google – його своїми формами створюють хмари.



Дудл, присвячений Крістоферу Ріву / Робота компанії Google

З днем народження, Крістофере Рів. Ви залишаєтеся героєм для багатьох як на екрані, так і за його межами!

– наголосили в Google.

Додамо, що художники створили дудл на основі фото, яке надала Google родина Крістофера.



Оригінальне фото та ескізи дудлів до дня народження Крістофера Ріва / Колаж 24 каналу

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У яких країнах можна побачити дудл про Крістофера Ріва

США,

Перу,

Аргентина,

Чилі,

Велика Британія,

Франція,

Норвегія,

Німеччина,

Італія,

Греція,

Австрія,

Угорщина,

Нідерланди,

Чехія,

Хорватія,

Україна,

Болгарія,

Словаччина,

ПАР,

Австралія,

Таїланд,

Нова Зеландія,

Фінляндія,

Мексика.



Країни, в яких Google вирішив нагадати про Крістофера Ріва / Cкриншот 24 каналу