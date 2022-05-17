У кристалі віком 830 мільйонів років виявили потенційно живий організм

Команда геологів виявила залишки доядерних водоростевих живих організмів усередині кристала кам'яної солі віком 830 мільйонів років. Цінність знахідки у тому, що сам мінерал може виявитися багатим джерелом знань про стан морської води того періоду.

Вчені припускають, що організми, ув'язнені в кристалі солі, можуть досі бути живими. Аби дослідити закриті у кристалі зразки мікроорганізмів вчені використовували неінвазивні оптичні методи.

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Як вдалося виявити мікроорганізми

Зазвичай мікроскопічні копалини потрапляють до рук вчених у вигляді спресованого каміння, наприклад, в сланці. Сіль не здатна зберегти органічний матеріал у такому ж вигляді. Натомість коли кристал солі формується у солоній воді, всередину потрапляє невелика кількість рідини. Це й робить галіти, як їх ще називають, такими цінними джерелами інформації про температуру та склад води та навіть атмосфери за часів формування мінералу.

Один зі зразків, взятих із фітоценозу Брауна (добре задокументованої стратиграфічної одиниці неопротерозою) у 1997 році, досліджувала команда вчених під керівництвом Сари Шредер-Гомес з Університету Західної Вірджинії.

Усередині вчені виявили органіку у твердій та рідкій формі, що відповідає прокаріотичним та еукаріотичним клітинам. Деякі зі зразків носили сліди розпаду, тоді як інші демонстрували той самий рівень флуоресценції, що і сучасні організми, а це вже свідчить про відсутність пошкоджень.



Мікроорганізми у флюїдних включеннях галіта стадії Браун / Фото Шредер-Гомес, Geology, 2022 рік

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Таким чином, можливо, деякі з організмів ще досі живі, відзначають дослідники. Рідина, що потрапила всередину кристала, могла стати придатним місцем існування для мікроскопічних колоній. Зрештою, в минулому вченим вже вдавалося виявити живі прокаріотичні організми з галітів віком 250 мільйонів років.

Знахідка геологів має важливе значення у пошуках слідів життя Землі та інших планетах, де є великі поклади кам'яної солі, що вказують на існування у минулому резервуарів з рідкою водою.