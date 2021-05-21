Криптоплатформа помилково перевела користувачам по 700 біткоїнів і тепер погрожує судом

Криптоплатформа BlockFi помилково перевела частині користувачів по 700 біткоїнів замість 700 доларів. На сьогодні це майже по 35 мільйонів доларів. Тепер сервіс вимагає повернути гроші за невеликі винагороди і загрожує судом.

За умовами акції BlockFi, яка пройшла перед цим, компанія повинна була перерахувати бонуси в доларах. Проте програмісти помилилися. У результаті деякі клієнти платформи отримали по 700 біткоїнів.

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Реакція сторін

BlockFi заявила, що помилка торкнулася "менше ста клієнтів". Платформа вже зв'язалася з ними та обговорює рішення проблеми.

На Reddit користувачі пишуть, що BlockFi пропонує всім повернути кошти за винагороду від 500 до 1 тисячі доларів, залежно від обсягів помилкового зарахування — а в іншому випадку загрожує судом.

Багато користувачів сервісу скаржаться на труднощі з виведенням власних коштів, а один з клієнтів платформи повідомив, що його звинуватили в спробі вивести помилкову винагороду — хоча він намагався отримати назад свої гроші.

Скільки грошей клієнти встигли вивести й скільки платформі вдалося повернути, поки невідомо.