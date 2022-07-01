Криптобіржа Coinbase зливала дані користувачів у реальному часі: що й кому передавали

Представники компанії Tech Inquiry оприлюднили деталі контракту, який на три роки уклала криптовалютна біржа Coinbase. Він передбачає злив даних буквально в прямому ефірі.

Згідно з договором, іншою стороною якого є Міністерство національної безпеки США, компанія зобов'язалася розкрити владі всі транзакції клієнтів, передавати локації криптовалютних гаманців та інформацію про геолокацію пристроїв за останні 3 роки.

Цікаво Ілон Маск зник з Twitter: в мережі занепокоєні відсутністю мільярдера протягом 8 днів

Деталі угоди

Tech Inquiry стверджує, що інформація надходить у режимі реального часу до міграційної та митної поліції США (ICE) з програми Coinbase Tracer.

Спочатку програма називалася Coinbase Analytics і призначалася для реалізації механізму KYT – "знай свою транзакцію", який фільтрував підозрілі адреси. Крім того, вона збирала й аналізувала взаємозв'язок між адресами. А тепер має й інші завдання.

Угода про передачу даних була підписана у вересні минулого року на суму 1,37 мільйона доларів і є одним з декількох невеликих контрактів між Coinbase та урядовими установами США. До цього у серпні 2021 року Coinbase продала ICE за 29 тисяч доларів одну ліцензію на використання аналітичного програмного продукту – судячи з усього, це було зроблено для тестування можливостей.

і є одним з декількох невеликих контрактів між Coinbase та урядовими установами США. До цього у серпні 2021 року Coinbase продала ICE за 29 тисяч доларів одну ліцензію на використання аналітичного програмного продукту – судячи з усього, це було зроблено для тестування можливостей. За даними The Intercept, ICE має можливість відстеження транзакцій, що проводяться з використанням понад 10 криптовалют, включаючи біткойн, Ethereum та Tether.

Зазначається, що Coinbase не вимагала від ICE підтвердження згоди з ліцензійною угодою кінцевого користувача, яка накладає певні обмеження щодо того, як клієнт може використовувати ПЗ.

Біржа підтвердила інформацію про передачу даних геолокації клієнтів, але заявила, що "передає тільки інформацію, яка знаходиться у відкритих джерелах". Представники Coinbase не коментують питання, як саме ICE використовувала дані клієнтів платформи. При цьому, кажуть там, Міністерству не надають отримані від трейдерів конфіденційні дані.