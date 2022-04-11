Зазначається, що протягом квітня Binance запустить в роботу благодійну криптокартку для усіх українців, які вимушено покинути територію Україну та потребують фінансової допомоги.

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Серед іншого, Мінцифра та Binance розпочали роботу над реалізацією автентифікації українських користувачів у біржі за допомогою застосунку "Дія".

Важливо! З 2021 року Binance запровадила принцип KYC (know your customer) і запустила обов'язкову верифікацію користувачів, що виводять понад 0.06 BTC на день. Вони мають зареєструватися і надати документи, що засвідчують особу.

Крім того, Binance підтримає освітні проєкти Мінцифри, зокрема про криптограмотність, щоб більше українців отримували цифрові навички та здобували нові цифрові професії.

Чанпен Чжао підтвердив, що Binance неухильно дотримується вимог санкційної політики щодо російських посадовців та банків із санкційного списку, причетних до військової агресії в Україні, а також в режимі 24/7 реагуватиме на конкретні випадки, коли санкційний режим може бути порушений,

– повідомив Федоров.

Нагадаємо, що Binance відключила російські банки та платіжні системи, які потрапили під санкції, від P2P транзакцій (перекази грошей з картки на картку).