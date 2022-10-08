Monobank випустив скін для карток з палаючим Кримським мостом: як встановити

У тимчасово окупованому Криму нова "бавовна". Поки інтернет повниться все новими й новими мемами про палаючий Кримський міст, monobank випустив тематичне святкове оформлення для карток. Розповідаємо, де його знайти та як встановити.

Новий дизайн для карток вже доступний у застосунку monobank. Оновлювати його не потрібно.

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Як встановити

Щоб скористатися новим дизайном, зайдіть у додаток monobank та оберіть потрібну вам картку.

У блоці налаштувань нижче знайдіть пункт "Разом до перемоги. Патріотичні скіни для Google Pay".

Потрібний вам скін знаходиться у першому блоці знизу. Оберіть його.

Натисніть зберегти.

Якщо раніше ви не додавали дизайни до карток і не користувалися ними для безконтактних оплат, то система запропонує додати картку в Google Pay. Ця процедура займає не більше кількох хвилин.



Новий скін у monobank / Фото 24 каналу

Зверніть увагу, що дизайн картки зміниться не в самому додатку. Його ви зможете бачити в момент безконтактної оплати в магазинах на екрані вашого смартфона.

Нагадаємо, 8 жовтня пролунав вибух на Кримському мосту. Автомобільне та залізничне полотно зазнало відчутних руйнувань. Частина моста повністю обвалилась у воду. Рух в обох напрямках перекрито. Окупаційна "влада" називає це "аварією" та "НП" й анонсує відкриття поромної переправи. Тим часом на заправках Криму паніка – у довжелезних чергах стоять десятки автомобілів, очікуючи бензину.