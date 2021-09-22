У Кремлі розмріялися про будівництво гігафабрики Tesla під Москвою: що відповів Ілон Маск

Автомобільна компанія Ілона Маска сьогодні має заводи у США, Шанхаї, німецькому Грюнхайді та Нідерландах. Відомо, що Tesla прагне до розширення виробництва і просувається все далі на схід Європи.

Деякі російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Tesla нібито побудує новий завод у російському місті Корольові, названому на честь вченого-конструктора Сергія Корольова. Посилались вони на матеріал видання "Аргументы недели". Останнє, своєю чергою, отримало інформацію безпосередньо від представників влади у Мінпромторгу та Торгово-промисловій палаті.

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Що відповів Маск

Доказом намірів компанії приводять нещодавню зустріч Ілона Маска з сином та внуком Сергія Корольова. Річ у тім, що одразу кілька російських губернаторів – Московської і Калузької областей, а також Республіки Удмуртії – пропонували Маску податкові пільги на будівництво заводів на їхній території, змагаючись між собою. І цю зустріч журналісти видання "Аргументы недели" розцінили як пряму відповідь на питання про місце будівництва (місто Корольов знаходиться у Московській області).

Принципово рішення по заводу в Корольові прийнято в Кремлі. Це символічно. Адже засновник Tesla відомий своєю любов'ю до Російської космонавтики та її історії. Він неодноразово згадував ім'я Сергія Павловича Корольова в своїх інтерв'ю і книгах. Маск завжди говорив, що досягнення "Роскосмосу" не були б такими потужними, якби корпорація не стояла на плечах титанів, до числа яких він відносить і Сергія Корольова. Один із залів корпорації SpaceX носить його ім'я,

– пишуть "Аргументы недели", посилаючись на Торгову палату Росії.

Проте, судячи з усього, автори статті дещо поспішили з висновками. Адже Ілон Маск заперечує цю інформацію. Після того як у твітері опублікували повідомлення про ймовірну фабрику в Росії, підприємець відповів особисто.

"Tesla поки не визначилася з четвертою локацією Gigafactory", – написав Ілон Маск.

Попри все, такий варіант розвитку подій все ж можливий. Ще у травні Маск оголосив про вихід компанії на російський ринок. Він нічого не сказав про будівництво фабрики, проте щоб задовольнити потреби такої великої території, ймовірно, буде вигідніше розташувати виробництво в межах країни, а не завозити автівки з Німеччини чи Китаю.