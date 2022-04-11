Складну ситуацію визнають навіть пропагандистські ЗМІ. Так, видання "Коммерсант" опублікувало матеріал під заголовком "Електроніка другої свіжості. Великі рітейлери розширюють комісійну торгівлю". Наскільки все погано на ринку ґаджетів у Росії, розбирався 24 канал.

Цікаво Дефіцит всього на світі: ситуація на ринку електроніки продовжує погіршуватись

Нічого нового – лише старе

Як відомо, після масштабного вторгнення російських військ на територію України, великі технологічні компанії почали одна за одною виходити з ринку окупанта. Зараз свої пристрої в Росію не постачають Apple, Samsung, Nokia, Asus та деякі інші компанії. Все ще залишаються китайські виробники, такі як Xiaomi, Oppo, Huawei. Світова спільнота також очікує від них якоїсь реакції, але наразі вони лише відмовчуються і скорочують поставки через економічні причини. Проте повністю вийти з ринку не можуть. Про причини такої ситуації ми розповідали в окремому матеріалі.

Але той факт, що на ринку все ще присутні китайські бренди, все одно не сильно допомагає росіянам, адже їхня купівельна спроможність дуже сильно впала. Тому на перший план виходить вживана, а отже дешевша техніка.

"Коммерсант" поговорив з представником великої торговельної мережі "Связной", яка нараховує близько 3000 магазинів. На тлі дефіциту і збільшення цін компанія запустила викуп, подальшу перевірку й перепродаж старих смартфонів – проєкт "Техніка з пробігом". Там кажуть, що у кожного росіянина в середньому є 2 пристрої, які можна реалізувати.

У перший місяць роботи сервісу магазин викуповував в середньому 250 пристроїв в день, що в 4,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Аналогічний проєкт для викупу та продажу старих iPhone є у мережі "Сітілінк".

Продавець зазначає, що попит на вживану техніку Apple у березні виріс на 39% відносно до лютого.

Раніше викуп старих ґаджетів теж відбувався, однак зі значними відмінностями. Клієнт отримував не гроші за свій старий смартфон, а знижку на новий.

Таким чином росіяни стали значно менше купувати нові смартфони. Не лише через зупинку постачань, адже на складах ще залишилася певна кількість раніше завезених ґаджетів. Роль у цій ситуації зіграло значне підвищення цін і збідніння населення. У перші дні вторгнення Росії в Україну, росіяни активно обговорювали ситуацію довкола магазинів мережі DNS, котрі просто не встигали змінювати цінники, так швидко падав рубль. У результаті керівництво просто розмістило оголошення про те, що вартість товарів необхідно уточнювати у продавців.

На думку аналітиків ринку, ситуація буде лише погіршуватися. Вторинний ринок в умовах відсутності нових постачань буде переживати розквіт. Попит матимуть насамперед смартфони, комп'ютери, фото- і відеотехніка. Меншою мірою – побутова техніка.