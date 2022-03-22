Різке зростання інтересу до торентів у Росії відбувається на тлі того, що ринок країни покинула низка сервісів та компаній. Це сталося через санкції запроваджені різноманітними країнами та за ініціативи самих компаній після того, як Росія розв'язала в Україні війну.
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Про ріст інтересу до торентів повідомляють російські ЗМІ з посиланнями на "одного з найбільших" операторів зв'язку країни. За його даними за останній тиждень трафік на торрент-трекери зріс на 21% у порівнянні з показниками грудня 2021 року, а потік даних із платформ, що займалися розповсюдженням відеоігор, упав майже на 30%.
У соціальної мережі "ВКонтакте" трафік зріс на 95% (на тлі закриття соцмереж Facebook та Instagram і визнання Meta екстремістською організацією), у RuTube за першу половину березня він не змінився.
На думку деяких експертів, зростання трафіку на торрент-трекери може бути пов'язане з DDoS-атаками, які з початком війни в Україні йдуть на всі російські сайти.
Російський RuTracker зробив заяву
У RuTracker представникам ЗМІ заявили, що останнім часом спостерігалася масова реєстрація з китайських IP, причому реєстрація в багатьох випадках здійснювалася за допомогою електронної пошти з російськими доменами, але за наявними ознаками поштові скриньки генерувалися автоматично. В результаті майданчик тимчасово заборонив доступ з китайських та російських IP, а реєстрацію було припинено повністю.
У RuTracker заявили, що не збираються відновлювати роботу в Росії, навіть якщо його розблокує Роскомнадзор.
Що росіяни скачують на торентах
А тим часом найбільш популярним контентом з торентів експерти називають фільми та відеоігри, оскільки законний доступ до них на багатьох майданчиках нині повністю неможливий. Очікується, що обсяги трафіку торент-майданчиків будуть лише зростати.
Раніше в Росії запропонували вивести піратство на легальний рівень та зняти покарання за використання неліцензованого програмного забезпечення та інших продуктів. Цікаво, що самі ж російські експерти не зовсім у захваті від такої ідеї.
Як заявив радник голови Російського фонду розвитку інформаційних технологій Василь Овчинников, "з моменту появи ідеї легалізувати піратство в будь-якому вигляді ми говорили, що це глухий кут".