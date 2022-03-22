Різке зростання інтересу до торентів у Росії відбувається на тлі того, що ринок країни покинула низка сервісів та компаній. Це сталося через санкції запроваджені різноманітними країнами та за ініціативи самих компаній після того, як Росія розв'язала в Україні війну.

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Про ріст інтересу до торентів повідомляють російські ЗМІ з посиланнями на "одного з найбільших" операторів зв'язку країни. За його даними за останній тиждень трафік на торрент-трекери зріс на 21% у порівнянні з показниками грудня 2021 року, а потік даних із платформ, що займалися розповсюдженням відеоігор, упав майже на 30%.

У соціальної мережі "ВКонтакте" трафік зріс на 95% (на тлі закриття соцмереж Facebook та Instagram і визнання Meta екстремістською організацією), у RuTube за першу половину березня він не змінився.

На думку деяких експертів, зростання трафіку на торрент-трекери може бути пов'язане з DDoS-атаками, які з початком війни в Україні йдуть на всі російські сайти.

Російський RuTracker зробив заяву

У RuTracker представникам ЗМІ заявили, що останнім часом спостерігалася масова реєстрація з китайських IP, причому реєстрація в багатьох випадках здійснювалася за допомогою електронної пошти з російськими доменами, але за наявними ознаками поштові скриньки генерувалися автоматично. В результаті майданчик тимчасово заборонив доступ з китайських та російських IP, а реєстрацію було припинено повністю.

У RuTracker заявили, що не збираються відновлювати роботу в Росії, навіть якщо його розблокує Роскомнадзор.

Що росіяни скачують на торентах

А тим часом найбільш популярним контентом з торентів експерти називають фільми та відеоігри, оскільки законний доступ до них на багатьох майданчиках нині повністю неможливий. Очікується, що обсяги трафіку торент-майданчиків будуть лише зростати.

Нагадаємо, що з країни пішли Netflix, Spotify, Megogo та низка інших аналогічних компаній та сервісів. До них приєдналися голівудські компанії та творці відеоігор. Внаслідок цього росіяни не можуть легально придбати музику, фільми, ігри, серіали та інший розважальний контент.

Раніше в Росії запропонували вивести піратство на легальний рівень та зняти покарання за використання неліцензованого програмного забезпечення та інших продуктів. Цікаво, що самі ж російські експерти не зовсім у захваті від такої ідеї.

Як заявив радник голови Російського фонду розвитку інформаційних технологій Василь Овчинников, "з моменту появи ідеї легалізувати піратство в будь-якому вигляді ми говорили, що це глухий кут".