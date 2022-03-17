Ідея ось так поховати довіру до російського ринку належить голові "Громадської споживчої ініціативи" Олегу Павлову. З відповідним листом він звернувся до рашистського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

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Що відомо

Павлов пропонує зробити загальнодоступними фільми, музику та ігри.

Це означає, що згоду на поширення контенту з авторськими правами, можна не питати.

Заявник вважає вихід іноземних компаній з ринку – дискримінацією російського користувача.

Ми пропонуємо визнати та вважати допустимим вільне (яке не вимагає згоди правовласників) поширення в Росії фонограм, кінофільмів, серіалів, кліпів і комп'ютерних ігор, що стали предметом свого роду культурного шантажу з боку західних політичних сил і корпоративних структур,

– йдеться у зверненні.

Автор також вважає санкції порушенням права людини на участь у культурному житті.

Це право, за словами Павлова, закріплене за кожним у Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права.

Якщо ініціативу приймуть (а це цілком імовірно, зважаючи, що російська влада вже планує скасувати відповідальність за нелегальне поширення контенту та програмного забезпечення), на росіян, імовірно, чекатимуть довгі роки процвітання піратства. Адже навіть після зняття санкцій у майбутньому – сподіваємось, дуже далекому – компанії не забудуть, що крадіжку їхнього контенту дозволили на законодавчому рівні, й не захочуть мати з Росією нічого спільного.

Хто пішов з ринку Росії:

Paramount,

Sony,

Universal Pictures,

Warner Bros.,

Netflix,

Disney (Disney+, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios та інші),

Amazon Prime Video.

Судячи з усього, залишається в країні Apple TV. Нещодавно компанія додала можливість оплати за допомогою банківських карток "Мир".