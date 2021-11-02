Вчені описали своє відкриття у статті журналу Nature. За словами Меви Міллер, спеціаліста Центру космічних польотів ім. Годдарда і головного автора статті спочатку експеримент повинен був послужити зразком для подальших хімічних дослідів зі зразками марсіанського ґрунту. І хоча вчені не виявили того, що шукали (біосигнатури) вони продемонстрували, що метод безперечно працює.

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Дослідження Марса

Астрономи вважають, що колись на Марсі були річки та озера, а раз так, то могли бути й мікроорганізми. Щоб виявити їх, вчені шукали біосигнатури – певні хімічні речовини, які могли виробляти деякі форми життя, чи то мікроби, чи щось складніше.

До речі, марсохід Curiosity приземлився в кратері Гейл 6 серпня 2012 року і з того часу вивчає ґрунт планети на предмет слідів позаземного життя.

Крім того, вівся пошук органічних молекул, які стали основою життя Землі. Curiosity вже знаходив їх у покладах Марса, але нова знахідка поповнила перелік типів органічних молекул планети. Це означає, що шанси на те, що тут принаймні було життя, зростають.

Важлива знахідка

У березні 2017 року марсохід взяв пробу ґрунту з дюн Бегнолда. Оскільки бур тоді був несправний, вчені вирішили провести перший у своєму роді експеримент. Усередині апарату розташовано 74 ємності для зразків, і дев'ять із них заповнені хімічною сумішшю. Зазвичай зразок опускають в один із порожніх контейнерів, але не цього разу.

Після аналізу зразка дослідники ідентифікували органічні молекули, яких раніше Марсі не знаходили. Дві найважливіші з них – бензойна кислота та аміак. Вони не є біосигнатурами, але є індикаторами їх присутності.



Дюни Бегнолда де були виявлені сполуки / Фото NASA

Тепер команда планує знайти ті молекули, які їх породили.

Щойно ми їх знайдемо, то зможемо сказати, звідки вони походять, – сказала Міллер. – Сьогодні всі ці молекули, виявлені на Марсі, дозволяють припустити, що вони виникли в результаті геологічних процесів.

Чому це важливо. Оскільки зразки були знайдені в кратері Гейла, в якому в давнину, ймовірно, була вода, молекули можуть вказувати на життя.