Як повідомляє 24 канал, спіраль у небі з'явилася завдяки двоступеневій ракеті SpaceX Falcon 9, яка стартувала з майданчика космодрому на мисі Канаверал у Флориді та вивела на орбіту супутник зв'язку американської компанії Globalstar.

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Як утворилася спіраль

Явище було утворено розгінним блоком Falcon 9. Спіраль виникла у той момент, коли верхній ступінь Falcon 9 випускав паливо, що залишилося, обертаючись навколо поздовжньої осі, щоб стабілізувати свою орієнтацію, перш ніж затонути в Тихому океані.

На відміну від першого ступеня Falcon 9, який є багаторазовим, верхній – витратний матеріал. Такі спіралі помітили і після інших запусків Falcon 9.



Спіраль створена ракетою Falcon 9 / Фото з твітера Клер Рехілл

Варто зазначити, що ракети Falcon 9 не часто залишають після старту вражаючі сліди в небі, однак їх запускають настільки багато, що знайти фото з яскравими полосами чи вражаючими утвореннями внаслідок польоту ракети, доволі легко.

А проте, кожен старт Falcon 9 неодмінно приносить задоволення, оскільки вражаюча автономна посадка першого ступеня на плавучу платформу чи майданчик дивує й досі.

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Новий рекорд SpaceX

Нагадаємо, що SpaceX з 17 по 19 червня успішно запустила у космос три ракети з трьох стартових майданчиків у США – це стало новим рекордом для компанії. Загалом на орбіту відправили 53 супутники Starlink, німецький військовий супутник, та комерційний супутник зв'язку.

До речі, ракета Falcon 9, яка відправила супутники на орбіту 17 червня, здійснила свій тринадцятий політ. Подібною кількістю успішних запусків поки що не може похвалитися жодна інша ракета з флоту SpaceX.

Відомо, що цей екземпляр ракети виконав уже дев'ять місій, пов'язаних із виведенням на орбіту супутників Starlink, а також три комерційні проєкти.