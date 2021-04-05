Галактика М 61 вирізняється тим, що в її центрі розташовується надмасивна чорна діра, яка переважає за масою наше Сонце у 5 мільйонів разів.

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Фото галактики Messier 61

На оприлюдненому знімку чудово видно структуру Messier 61 – яскрава центральна частина і спіральні рукави. Останні являють собою області активного зореутворення.

За формою та розмірами галактика Messier 61 схожа з нашим Чумацьким шляхом. Об'єкт був відкритий ще у 1779 році. Нижче представлено знімок у високій роздільній здатності – 4077х3978 пікселів.



Галактика Messier 61 / Фото NASA

Варто зазначити, що для створення даного зображення використовувалися дані не лише від орбітальної обсерваторії Hubble, а й від "Дуже великого телескопа" (Very Large Telescope). Цей комплекс розташовується на горі Серро-Паранал, у Паранальскій обсерваторії, яка є частиною Європейської Південної Обсерваторії (ESO).