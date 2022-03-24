Як би смішно це не звучало, але Росія випускає власні смартфони. Так, ми знаємо: ви чули лише про AYYA T1, відеорозпаковка якого нещодавно облетіла весь інтернет і розійшлася на меми. Цілком можливо, що скоро не буде й цього.

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Google все

На ринку Росії можна знайти такі бренди смартфонів як BQ, Inoi, DEXP, Texet, Highscreen чи вже згадана AYYA.

Свої пристрої раніше випускали – і тепер цілком можуть відновити виробництво – компанії Яндекс та Yota.

Наразі обмеження торкнулося всього двох неназваних брендів, але в перспективі санкції поширяться на всіх місцевих виробників.

Їм доведеться прибрати сервіси Google зі своїх Android-смартфонів. Таким чином росіяни залишаться без YouTube, Карт, Gmail та іншого. Працювати перестануть і деякі програми й ігри сторонніх компаній, які у своїх розробках використовують ресурси Google.

Як показав досвід Huawei, обхідні способи додавання сервісів Google не працюють, оскільки американська компанія швидко блокує їх зі свого боку.

Однак саме для Росії ситуація не така критична. Безумовно, користувачі втратять звичні для них сервіси, але вони, на жаль, зможуть замінити їх місцевими аналогами. Той же Яндекс пропонує і карти, і пошту, і хмарне сховище. Те ж саме можна сказати про екосистему VK.

Що стосується операційної системи, то вона навряд чи перестане працювати, оскільки побудована на відкритому вихідному коді. Але якщо Росія сама захоче від неї відмовитися, то тут на допомогу може прийти Huawei зі своєю HarmonyOS, яку вона разом з магазином додатків розробила після накладення санкцій на неї. Або ж незрозуміле страховисько під назвою "Аврора", яку Росія розробляє з 2016 року.

Джерело припускає, що ці заходи можуть виявитися тимчасовими, адже 25 березня Міністерство торгівлі США повинно було уточнити експортні обмеження для Росії – тоді й стане остаточно ясна доля російських смартфонів.