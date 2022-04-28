Як пишуть джерела, патент на конструкцію вічного двигуна видали ще у серпні 2020 року. Чому про нього стало відомо лише зараз, неясно.

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Росія – вічний двигун… мемів

Патент описує роторний інерційний двигун, який "використовує для своєї роботи екологічно чисту, поновлювану енергію сили інерції доцентрового прискорення рідини, що обертається з однаковою з ротором двигуна кутовою швидкістю".

"Роспатент", судячи з усього, не збентежила абсурдність такого "винаходу" і той факт, що в усьому світі не лише вчені, а й патентні відомства принципово ігнорують будь-які конструкції, що порушують правила термодинаміки. Вічний двигун фактично став мемом наукового світу, адже ще з часів зародження інженерної справи людство намагалося збудувати машину, яка б забезпечувала безперервне й постійне генерування енергії, але нікому це не вдалося, адже суперечить законам фізики.

Що ж таке вічний двигун? Так називають гіпотетичну конструкцію, здатну працювати необмежено довго й генерувати більше енергії, ніж споживає для роботи. Такий апарат потребує запуску лише один раз і надалі фактично перебуває на самозабезпеченні, не потребуючи жодних додаткових дій, ресурсів, надходження енергії. Так це виглядає в уяві фантазерів.

У російському відомстві пояснили схвалення заявки її несуперечливістю бюрократичним правилам.

Експертиза патенту не передбачає експериментів або дослідів для перевірки працездатності винаходу.

Важливо лише, щоб в документах містилася необхідна для відтворення розробки інформація.

Крім того, заявка повинна відповідати ряду вимог, включаючи новизну й оригінальність, але при цьому заявка не зобов'язана відповідати якимось науковим принципам.

Автор патенту заявив, що він радий і збирається продати свій винахід, але він при цьому він не може точно пояснити, як працює його апарат.

На створення моделі йому потрібно "максимум 5 мільйонів рублів".

Мій двигун не порушує законів термодинаміки, оскільки черпає енергію з навколишнього середовища, аналогічно двигунам, що працюють на енергії сонця, або енергії радіоактивного розпаду. У нашому випадку двигун працює на невичерпній потенційній енергії інерційного напору рідкого середовища. Це рідке середовище теж знаходиться навколо нас,

– каже автор Анатолій Щербатюк.

У комісії по боротьбі з лженаукою і фальсифікацією наукових досліджень при Президії Російської академії Наук цей прецедент назвали крахом вітчизняної системи експертизи.