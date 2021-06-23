Забобонні американці: кожен п'ятий користувач не купить iPhone з цифрою 13 у назві

Кожен п'ятий клієнт американського магазину SellCell готовий пропустити наступний iPhone, якщо він буде називатися iPhone 13. В рамках опитування компанія дізналася думку трьох тисяч користувачів.

Джерело припускає, що тих, хто все-таки відмовиться від покупки iPhone 13 тільки через назву, буде не так багато. Проте використання "нещасливого" числа на попит вплине у будь-якому випадку.

Цікаво Натхненні природою: як створювався дизайн навушників Huawei FreeBuds 4i

Результати дослідження

74 відсотки респондентів вважають, що Apple варто назвати майбутній смартфон якось по-іншому, не використовуючи число "13".

При цьому 38 відсотків опитаних проголосували за варіант узагалі без будь-яких числових приставок.

В якості альтернативи можуть використовувати, наприклад, iPhone 12S або ж узагалі пропустити число "13", випустивши відразу iPhone 14.

У минулому подібне уже траплялося. Світ так і не побачив iPhone 9. Втім, це було зроблено не через забобони, а тому що вихід iPhone X слідом за iPhone 8 був приурочений до десятиліття смартфонів компанії Apple.

Що відомо про iPhone 13

Інсайдери впевнені, що Apple не відмовиться від свого знаменитого вирізу, але він має бути дещо меншим.

За чутками, ефективна площа екрану стане більшою, бо виробник зменшить ширину рамок.

Крім того, iPhone 13 буде використовувати новітню технологію D-ToF (Direct ToF), яка дасть змогу замінити існуючі компоненти системи Face ID і зменшити розмір простору, необхідного для системи розпізнавання.

Смартфон отримає акумулятор збільшеної ємності, роз'єм Lightning, лазерний далекомір (у всіх моделях лінійки).

Екран LTPO виробництва Samsung буде підтримувати частоту оновлення зображення до 120 Гц.

Презентація лінійки Apple iPhone 13 має відбутись у вересні цього року.