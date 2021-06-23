Джерело припускає, що тих, хто все-таки відмовиться від покупки iPhone 13 тільки через назву, буде не так багато. Проте використання "нещасливого" числа на попит вплине у будь-якому випадку.

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Результати дослідження

  • 74 відсотки респондентів вважають, що Apple варто назвати майбутній смартфон якось по-іншому, не використовуючи число "13".
  • При цьому 38 відсотків опитаних проголосували за варіант узагалі без будь-яких числових приставок.
  • В якості альтернативи можуть використовувати, наприклад, iPhone 12S або ж узагалі пропустити число "13", випустивши відразу iPhone 14.

У минулому подібне уже траплялося. Світ так і не побачив iPhone 9. Втім, це було зроблено не через забобони, а тому що вихід iPhone X слідом за iPhone 8 був приурочений до десятиліття смартфонів компанії Apple.

Що відомо про iPhone 13

  • Інсайдери впевнені, що Apple не відмовиться від свого знаменитого вирізу, але він має бути дещо меншим.
  • За чутками, ефективна площа екрану стане більшою, бо виробник зменшить ширину рамок.
  • Крім того, iPhone 13 буде використовувати новітню технологію D-ToF (Direct ToF), яка дасть змогу замінити існуючі компоненти системи Face ID і зменшити розмір простору, необхідного для системи розпізнавання.
  • Смартфон отримає акумулятор збільшеної ємності, роз'єм Lightning, лазерний далекомір (у всіх моделях лінійки).
  • Екран LTPO виробництва Samsung буде підтримувати частоту оновлення зображення до 120 Гц.

Презентація лінійки Apple iPhone 13 має відбутись у вересні цього року.