Кожен додаток для Android в середньому містить 39 вразливостей

Дослідники Atlas VPN підрахували, що понад 60 відсотків усіх додатків для Android містять уразливості. При цьому середня кількість помилок в одному додатку дорівнює 39.

Така статистика заснована на звіті Synopsys Cybersecurity Research Center про вивчення безпеки 3335 додатків з Google Play Store станом на 1 квартал 2021 року. Враховуючи, що ці програми завантажувались з магазину Google Play мільйони разів, дослідники вважають, що вони "становлять значну загрозу безпеці для користувачів Android".

Цікаво Прогноз 1972 року про світовий колапс у 2040-х почав збуватись

Небезпечні додатки

Цікаво, що проблеми зачіпають не тільки безплатні утиліти та ігри, але також стосуються банківських і платіжних додатків.

Найгірший результат показали саме додатки з категорії безплатних ігор – 96 відсотків з них містять вразливі компоненти.

Слідом йдуть найприбутковіші платні ігри – 94 відсотки з них уразливі.

За ними, як не дивно, слідують банківські додатки – 88 відсотків.



Статистика вразливостей у додатках / Скриншот 24 каналу

Дослідники відзначають, що багато з цих вразливостей є старими, і їх давно можна було би виправити.

Всього в першому кварталі 2021 року було виявлено 3137 унікальних вразливостей, які проявилися в додатках понад 82 000 разів. В цілому 73 відсотки вразливостей виявлені більше двох років тому, проте в першому кварталі поточного року вони все ще зустрічалися в додатках для Android,

– кажуть дослідники.