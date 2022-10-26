Вчені з'ясували, що коти чудово розуміють людей, їм просто абсолютно байдуже на нас

Кожен власник кота підозрював, що його улюбленець ігнорує його – і тепер нове дослідження, схоже, підтверджує цю здогадку. Нова робота, опублікована в журналі Animal Cognition, продемонструвала, що коти знають, коли їхні господарі розмовляють з ними, але іноді вони вирішують це ігнорувати.

Дослідники сиділи з 16 парами кішок і людей, які жили в квартирах-студіях, і програвали їм записи взаємодії пар, а потім записи людей, які говорили ті ж звуки, що й коти, але в регістрі голосу, схожому на той, який вони використовували для спілкування з іншими людьми. Дослідники також програвали котам записи розмов з іншими людьми, на які коти взагалі не реагували.

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На подив тих, хто неодноразово намагався привернути увагу свого кота, виявилося, що тварини здатні відрізнити тон голосу, яким з ними розмовляють люди, від тону, яким люди розмовляють один з одним. Іншими словами, коти, здається, знають, хто з ними розмовляє і чи розмовляють з ними, навіть якщо вони поводяться так, ніби це не так.

Цікаве відкриття

Найцікавішим – і найсмішнішим – відкриттям у дослідженні, яке було проведено вченими з Паризького університету Нантер, було те, що деякі з котів лише реагували коли їхня людина розмовляла з ними в регістрі дитячого мовлення, посмикуючи вухами, а в інших випадках здавалися абсолютно незацікавленими.

Деякі коти дивилися в бік звуків котячого лепету і нявкання свого господаря, призупиняли свою діяльність або реагували іншим чином.

Наші результати підкреслюють важливість відносин сам на сам для домашніх котів-компаньйонів, які, схоже, не узагальнюють комунікацію, розвинену з однією людиною, на всіх людських співрозмовників, – пишуть дослідники в статті.

У підсумку можна сказати, що коти, здається, знають, коли з ними розмовляють їхні ж люди – але у багатьох випадках їм просто байдуже.

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Та не варто вважати, що коти не цінують своїх господарів. Раніше вчені виявили, що насправді домашні кішки дуже сильно прив'язані до своїх власників на емоційному рівні. Ця прив'язаність може проявлятися у дуже незвичній для нас формі. Так, коли кішка обдирає ваш диван заточуючи свої кігті – вона проявляє свою любов.