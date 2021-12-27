Космосом блукають мільярди невидимих планет: нове дослідження астрономів

Судячи за новими даними, по всьому Молочному Шляху розкидані, ймовірно, мільярди невідкритих планет, які не прив'язані гравітаційно до жодної з зірок. Вчені не очікували, що це явище настільки масове. На цьому тлі великі астероїди вже не найбільша потенційна проблема космічної оборони Землі.

На відстані 420 світлових років від Землі міжнародна команда астрономів виявила рекордну кількість планет (близько сотні) що вільно летять космічним простором. Про існування таких планет вчені дізналися близько 20 років тому, але їхнє походження досі залишається таємницею.

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Походження "невидимих" планет

Наука поки не знає точно, чи були вони народжені у міжзоряному просторі або сформувалися навколо зірок, як інші планети, а потім через якісь причини втратили гравітаційний зв'язок зі своїми зірками й вирушили у подорож.

Виявлених блукаючих планет мало, що ускладнює їхнє вивчення. Команда астрономів з Іспанії, Франції та Японії скомпілювала 100 ТБ даних за 20 років, включаючи новітні спостереження найкращих інфрачервоних та оптичних телескопів світу. Об'єктом досліджень вчених було молоде зоряне скупчення OB-асоціація Скорпіон – Центавра. Виключивши фонові зірки та галактики, вони склали каталог із 70–170 планет-бродяг (залежно від критеріїв відбору). Це майже вдвічі більше за кількість планет без материнських зірок, які були відомі досі.

Ми вимірювали найдрібніші рухи, кольори та світності десятків мільйонів джерел у великій області неба. Ці виміри дозволили нам точно ідентифікувати найпомітніші об'єкти в регіоні, планети-сироти,

– розповіла Нурія Міре-Руа, астроном з Астрофізичної лабораторії у Бордо.

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Занадто велика відстань – близько 420 світлових років – не дозволила встановити точну масу цих планет. Однак, знахідка підтверджує гіпотезу про те, що планети-сироти широко поширені в Чумацькому Шляху, і, можливо, перевершують за кількістю звичайні планети, що обертаються навколо зірок.