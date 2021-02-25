Стартап LyteLoop Technologies з США запустить технологію зберігання даних на орбіті, прямо на борту супутників. За словами генерального директора Lyteloop Охада Харлева, такий спосіб зберігання буде більш екологічним, безпечним, масштабованим і конфіденційним, ніж на традиційних серверах на Землі.

Концепція зацікавила приватних інвесторів, які нещодавно вклали в LyteLoop 40 мільйонів доларів.

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Чого очікують від технології

LyteLoop розробляє так зване фотонне сховище даних, де інформація закодована у світлових імпульсах, які нескінченно "подорожують" між дзеркалами або в замкнутому оптоволокні. LyteLoop може застосувати свою технологію й на Землі, але пріоритет компанії — створення космічних центрів даних.

Щоб технологія працювала, вона повинна оперувати [світлом] у вакуумі або майже у вакуумі, а космос надає це безплатно,

– сказав Охад Харлев.



Дані постійно переміщаються між супутниками, що ускладнює їх злам / Фото LyteLoop

Компанія збирається доставити на орбіту шість експериментальних супутників протягом трьох років. Через п'ять років запустять сервіс зберігання даних. Отримані від інвесторів кошти дозволять стартапу в чотири рази збільшити команду, найняти інженерів і вчених, необхідних для вдосконалення технології. Основними клієнтами компанії будуть організації, яким необхідно зберігати великі обсяги даних: підприємства, орієнтовані на ринок B2B, а також підприємства з жорсткими вимогами до безпеки, конфіденційності або управління даними.

За словами розробників таке космічне сховище буде безпечнішим, ніж традиційні, оскільки дані будуть знаходитися в космосі — вони переміщаються зі швидкістю світла і постійно перебувають в русі між супутниками, що значно ускладнить злом. Для захисту даних LyteLoop буде використовувати квантове шифрування, яке, як вважається, неможливо зламати.

Запуск супутників обійдеться дорожче, ніж будівництво традиційних дата-центрів, але вартість експлуатації та управління сховищем у космосі складає менш ніж 1/10 вартості експлуатації на Землі. В результаті десятирічний період користування такими супутниками обійдеться дешевше, ніж технології, які використовуються сьогодні на Землі.

Дивіться коротку демонстрацію нової технології: відео

Частково економія коштів пов'язана з тим, що технологія LyteLoop набагато екологічніша. Космічний дата-центр працює на сонячній енергії, йому не потрібні великі обсяги води для охолодження обладнання, а також запаси сировини та матеріалів для обладнання для зберігання даних.

Клієнти зможуть отримувати доступ до даних так само, як це робиться зараз. Користувач на Землі запитує файл, запит йде від наземної станції до шлюзового супутника і до супутників LyteLoop. Дані передаються таким же чином назад вниз.

Це дуже швидко. Затримка від одного кінця до іншого становить менш як 45 мілісекунд,

– каже Харлев.

Переговори з потенційними партнерами, які можуть розмістити сервери в космосі, уже пройшли.