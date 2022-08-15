Всередину супутника будуть поміщені дріжджі для проведення унікального експерименту. Оскільки біологічні механізми дріжджових клітин аналогічні людським, це органічне навантаження допоможе вченим у вивченні впливу космічної радіації на живі клітини в районі Місяця.

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Мета місії

Основна робота місії BioSentinel полягає у спостереженні за життєвими показниками дріжджів, щоб побачити, як вони поводяться при дії радіації з далекого космосу. Зокрема, вивчатиметься зростання дріжджових клітин та метаболічна активність.

Це вкрай важливий експеримент, оскільки його результати дозволять вченим оцінити вплив радіації на людей, які відправляться до Місяця в майбутніх місіях Artemis. Річ у тім, що астронавти на Землі та на низькій навколоземній орбіті захищені від руйнівного впливу космічного випромінювання. Однак за межами захисного шару Землі, наприклад, на Місяці, радіаційний вплив суттєво зростає.

Крім того, до космосу також планують відправити водорості, рослини та гриби. Корабель Orion подолає радіаційний пояс Ван Аллена, розташований за межами низької навколоземної орбіти. У подібних поясах перебувають протони та електрони сонячного вітру із зарядом близько трьох МеВ (мегаелектронвольт). Радіаційні поля Ван Аллена зазвичай розташовуються поруч із планетами, які мають сильне магнітне поле. Завдяки поясам Ван Аллена, біологічний вантаж зможе зазнати впливу космічної радіації повною мірою.

Детальніше про місію NASA: дивіться відео

Старт безпілотної місії Artemis вже близько

NASA сподівається провести випробувальний політ в рамках місії Artemis 1 без екіпажу навколо Місяця вже наприкінці серпня. Загалом запропоновано три відповідні дати – 29 серпня, як основна і 2 вересня та 5 вересня, як запасні.

Тестовий політ повинен продемонструвати готовність ракети SLS і корабля Orion до виконання пілотованої місії Artemis.

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Програма Artemis була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета – повернення через 53 роки американських астронавтів на місячну поверхню в 2025 році, будівництво місячної станції на орбіті супутника та підготовка умов для можливої ​​колонізації Місяця в майбутньому.