Серед усіх методів пошуку екзопланет, найрезультативнішим є транзитний. Він полягає у тому, щоб фіксувати зміну світимості зірки під час моменту, коли планета частково затуляє її собою. Саме таким способом майбутня космічна обсерваторія PLATO буде шукати далекі світи.

Цікаво Результати конкурсу ART The Frame – Samsung відкриває в Україні таланти художників і фотографів

Транзитний метод виявлення екзопланет: дивіться відео

Мисливець на екзопланети отримав "зелене світло"

Європейське космічне агентство (ESA) повідомляє, що у місії PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) починається новий етап розробки після того, як закінчився "критичний огляд" усього проєкту спеціалістами. Огляд мав на меті перевірити, чи дійсно уся система зможе ефективно працювати, виявляючи екзопланети, чи її необхідно удосконалити.

Особливо в ESA переймалися за "очі" обсерваторії – 26 камер з власними ПЗЗ-матрицями. Кожна камера являє собою телескоп-рефрактор з шістьма лінзами та діаметром об'єктива 120 міліметрів. У Агентстві переймалися щодо ризиків, які виникають під час серійного виробництва камер. За кілька місяців близько 100 осіб з ESA вели "критичний огляд" та підтвердили надійність усієї системи.

Тепер роботи над телескопом продовжаться до 2023 року, коли прийде час наступного "критичного огляду", який сконцентрує увагу на конструкції космічної обсерваторії. Якщо й цей огляд завершиться успішно, то почнеться збірка зонда в єдине ціле. Запуск телескопа PLATO очікується в кінці 2026 року.