Космос ближче: українське підприємство "Південне" знайшло нового партнера

Конструкторське бюро "Південне" відіграє вирішальну роль у "космічному житті" України. Саме у цьому КБ розробили "Січ 2-30" та інші супутники, виготовляють ракети-носії та комплектуючі.

У космічній галузі життєво необхідно мати надійного партнера. Особливо, якщо це стосується питання постачання якісної сировини. Наприклад, титану, який широко використовується у космічній галузі. Повідомляється, що Конструкторське бюро (КБ) "Південне" знайшло такого надійного партнера – компанію "ТитанЕра".

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Детальніше за домовленості

Стало відомо, що між компанією "ТитанЕра" та КБ "Південне" підписано меморандум про співробітництво. Зважаючи на це, "ТитанЕра" повинна виготовити кілька тестових виробів на замовлення "Південного", які перевірять їх якість. Якщо рішення КБ буде позитивним, то компанії перейдуть до обговорення домовленостей про регулярне постачання.

"ТитанЕра" – українська компанія, яка базується на 11-річному досвіді команди компанії "Велта" у світовій титановій індустрії. "ТитанЕра" перша у світі будує пілотний завод з виробництва кінцевих титанових продуктів, оминаючи стадію титанової губки, та спирається на власну запатентовану технологію Titanera Process. Технологія дозволяє отримувати титан швидше, зі значно меншим споживанням енергії, без токсичних відходів та викидів. Компанія має два національних патенти на інноваційні методи виготовлення титанового порошку, титану та його сплавів.

Ймовірніше за все, домовленості будуть досягнуті, адже "ТитанЕра" поставила собі доволі амбітну ціль – замістити імпорт титанової продукції в КБ "Південне". Також сторони планують обговорити можливості розробки нових матеріалів на основі сплавів титану та біметалів, що має позитивно позначитися на продуктових лінійках конструкторського бюро.

Генеральний директор "ТитанЕра" Андрій Бродський відзначив, що співпраця з підприємством зі "світу космосу" – це виклик для їхньої компанії. Проте там готові до нього й будуть йти до кінця. Поки невідомо, що саме "ТитанЕра" виготовить для КБ "Південне" – ця інформація не розголошується.