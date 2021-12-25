Астронавти на борту Міжнародної космічної станції нещодавно отримали подарунки та особливу вечерю, щоб відсвяткувати Різдво. Звісно, що космічні дослідники та сміливці не забули про людей, які залишилися на рідній Землі та записали відео з привітанням.

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Екіпаж МКС вітає землян з Різдвом: дивіться відео

Щасливого Різдва, земляни!

Привітання записали астронавти, які зараз є членами екіпажу МКС:

Астронавт Європейського космічного агентства Маттіас Мауер. Астронавтка NASA Кейла Барон. Астронавт NASA Раджа Чарі. Астронавт NASA Томас Машберн. Астронавт NASA Марк Ванде Хей.

Сміливці поділилися спогадами про Різдво вдома, розповіли про традиції, які є в їхніх сім'ях та розповіли про деякі особливості святкових страв. Також астронавти передали чуттєві вітання своїм сім'ям. Космонавти "Роскосмосу" у привітанні участі не брали.

Перше Різдво у космосі

Ймовірно, що першими, хто зустрів Різдво у космосі були американці. Сталося це у далекому 1968 році приблизно за 385 тисяч кілометрів від Землі. Така відстань зумовлена тим, що святкував це Різдво екіпаж "Аполлона-8". Тому це було не лише перше Різдво у космосі, а й перші люди на орбіті навколо Місяця:

Френк Борман – командир екіпажу "Аполлона-8".

Джеймс Ловелл – пілот командного модуля. Пізніше, у 1970 році, Джеймс стане командиром легендарного та сумнозвісного "Аполлона-13".

Вільям Андерс – пілот місячного модуля. Саме Вільям є автором відомої фотографії "Схід Землі".

Екіпаж "Аполлона" мав вести пряму трансляцію з навколомісячної орбіти прямо на Різдво, а тому очільник служби зв'язків із громадськістю NASA Джуліан Шеєр говорив Борману:

...У вас буде найбільша аудиторія, яка коли-небудь слухала чи дивилася людину по телевізору,

– мовив Джуліан.

На питання Бормана що їм говорити під час трансляції, Шеєр оригінально відповів: "Щось відповідне до обставин". Після довгих обговорень, вирішили прочитати у прямому ефірі уривки з Книги Буття.

Першу трансляцію з околиць Місяця, яка відбулася на Святвечір 1968 року дивилося у прямому ефірі близько мільярда людей, що тоді було приблизно третиною всього населення Землі. Як правильно мовив Майкл Коллінз до екіпажу "Аполлона-8": "Її дивилася більшість народів сусідньої до вас планети – Землі".

Трансляцію на Різдво дивилося ще більше людей зі всього світу. Спочатку астронавти поділилися враженнями із землянами, а потім й зачитали уривки з Книги Буття. Після цього настав час привітати людство із Різдвом, а потім зв'язок обірвався, адже космічний корабель знову опинився по іншу від Землі сторону Місяця.