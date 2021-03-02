Для повної герметизації тріщин у російському модулі "Зірка" Міжнародної космічної станції, які стали причиною витоку повітря, потрібно п'ять днів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані, отримані під час переговорів екіпажу станції з наземним Центром управління польотами.

Під час переговорів фахівець Центру управління польотами повідомив російському космонавту Сергію Рижикову про те, що роботи з остаточної герметизації тріщин займуть п'ять днів.

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Проблеми російського модуля МКС "Зірка"

Космонавти виявили тріщину довжиною близько 4,5 см у проміжній камері модуля "Зірка" у жовтні минулого року. Пізніше її тимчасово заклеїли гнучким диском з гуми і алюмінієвої фольги. На цьому тижні космонавти планують проведення необхідних робіт для повної герметизації місця витоку повітря, але спочатку краї тріщини потрібо засвердлити, щоб зупинити її розширення.

Вперше витік повітря на МКС виявили ще у вересні 2019 року. Після цього були проведені роботи, необхідні для виявлення місця розгерметизації. Тріщина не загрожує життю екіпажу, оскільки тиск у проміжній камері модуля "Зірка" падає на 0,4 мм ртутного стовпчика на добу, тоді як аварійне значення – 0,5 мм ртутного стовпчика на годину.