Virgin Galactic розіграє подорож у космос в лотереї: квиток обійдеться майже безкоштовно

Компанія Virgin Galactic у неділю успішно запустила в космос звого засновника Річарда Бренсона. Тепер же вона оголосила про розіграш космічної подорожі на своєму кораблі. Політ заплановано на 2022 рік. Квиток розіграють в лотереї на фандрайзинговії платформі Omaze.

Особливість розіграшу полягає у тому, що участь у лотереї може взяти кожен бажаючий. Для цього треба пожертвувати гроші некомерційній організації Space for Humanity.

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За кожну пожертву користувачеві будуть нараховуватися бонусні бали, що впливають на шанси. Максимальна кількість балів може скласти 6 тисяч.

Переможець отримає приз – подорож на космічному літаку VSS Unity. Крім цього, компанія подарує користувачеві тур космопортом "Америка" в Нью-Мексико за участю Річарда Бренсона. Бізнесмен пожартував, що буде у своєму фірмовому капелюсі Віллі Вонки.

Закінчення лотереї та розіграш квитка у космос

Лотерея триватиме до 1 вересня 2021 року , а переможця оголосять 29 вересня .

, а переможця оголосять . Учасник лотереї повинен бути повнолітнім, а також вакцинованих від COVID-19.

Успішний політ Річарда Бренсона у космос

У неділю 11 липня Річард Бренсон здійснив суборбітальний політ на космічному літаку VSS Unity. Під час запуску судно досягло швидкості в 3 маха (понад 3,5 тисячі км/год) і піднялася на висоту 84,5 кілометра. З точки зору ВВС США, політ класифікується як космічний (межа знаходиться на висоті 80,4 км). Після цього літак бізнесмена успішно приземлився.