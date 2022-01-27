Команда науковців займалася картографуванням джерел радіохвиль Всесвіту, коли й був виявлений загадковий об'єкт. Він зацікавив вчених тому, що про нього раніше не знали й тому, що його потужне випромінювання фіксують тричі за годину.

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Фотографія Чумацького Шляху з позначенням розташування загадкового об'єкта / Фото Phys

Загадкове джерело енергії

Кожні 18,8 хвилини від об'єкта на Землю приходить потужний імпульс радіовипромінювання. Раніше таку періодичність пульсацій астрономи не спостерігали, що робить знахідку першою у своєму роді. Випромінювання відбувається на різних частотах та зберігається протягом 30 – 60 секунд.

Спеціалісти припускають, що це може бути або різновид нейтронної зорі під назвою магнетар, або – білий карлик. Компактний об'єкт обертається навколо осі, випромінюючи у простір вузькі промені. Майже кожні 19 хвилин Земля опиняється на шляху такого променя. У ці 30 – 60 секунд об'єкт стає практично найяскравішим джерелом радіовипромінювання на небесній сфері.

Загадковий випромінювач розташований приблизно за 4 тисячі світлових років від Землі, що доволі близько за астрономічними мірками. Тепер за нововідкритим джерелом радіовипромінювання будуть спостерігати ретельніше, щоб краще зрозуміти його природу та дізнатися, що який саме компактний об'єкт випромінює з небаченою періодичністю – магнетар чи білий карлик.