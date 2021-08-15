Слизовик Physarum polycephalum ззовні схожий на плісняву. Так схожий, що довгий час його нею і вважали. Та з часом слизовики вибороли своєрідну незалежність – їх більше не вважали пліснявою й забрали з царства грибів. Тепер вони мають свою таксономічну групу Amoebozo, яка належить до мегагрупи Еукаріотів Unikonta. Тому так, існують не лише рослини, тварини й гриби.

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Physarum polycephalum вже на МКС / Фото Phys.org

Як слизовик потрапив на МКС

Physarum polycephalum – ні тварина, ні рослина, ні гриб. Слизовик складається з однієї клітини та багатьох ядер. А ще в істоти є близько 720 статей.

Унікальний слизовик не має мізків, але здатен до "прийняття" простих рішень та має примітивну пам'ять. Одноклітинна істота росте та рухається.

Тому не дивно, що саме цей слизовик ідеально підходить для оригінального шкільного експерименту, яки досягнув висоти Міжнародної космічної станції.

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Орбітальний шкільний експеримент

Якщо відірвати від Physarum polycephalum шматочок, то з нього виросте новий Physarum polycephalum. Вчені так й зробили. Кілька таких "шматочків" відправили на МКС разом з космічним кораблем Cygnus CRS NG-16, який зістикувався зі станцією 12 серпня 2021 року.

Тепер на МКС одного слизовика будуть відкормлювати пластівцями, а інший буде голодувати. Вчені хочуть побачити, що будуть робити обидва представники Physarum в умовах невагомості. Куди вони будуть рухатися? Як вони будуть рости? В якому напрямку вони будуть рости, коли немає "низу" та "верху"?

Водночас на Землі, у тисячах французьких шкіл проведуть ідентичний експеримент. Учні отримають "шматочки" все того ж самого Physarum polycephalum, частинки якого відправилися в космос.

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Практично одночасно 350 тисяч школярів та астронавти Міжнародної космічної станції почнуть спостереження за організмами. Одні будуть їсти досхочу, інші будуть отримувати менше їжі.

Експеримент має на меті популяризувати науку серед школярів. Від нього не очікують великих наукових відкриттів. Але вчені сподіваються, що спостереження за різними підходами адаптації слизовика в космосі й на Землі допоможуть відповісти на деякі важливі питання утворення життя.

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