Комету C/2019 Y4 (ATLAS) вперше помітили у 2019 році. Очікувалося, що незабаром вона наблизиться до Землі і яскраво засяє, ставши видимою навіть неозброєним оком. Однак у 2020 році вона розпалася на частини.

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Два хвости ATLAS

Наукові спостереження за ATLAS тривають, і нещодавно європейський зонд Solar Orbiter пройшов крізь хвіст комети, зібравши нові цінні дані. Перетин їхніх траєкторій — щасливий збіг, який виявили вже після запуску космічного апарату.

Завдання Solar Orbiter – спостереження Сонця, адже інструменти неідеальні для вивчення комети, та й не повинні були працювати в цей час. Але в роботу зонда внесли зміни, і на початку червня 2020 року він зустрівся з останками ATLAS.

Бортові датчики допомогли дослідити структуру магнітних полів, що несуться з іонним хвостом комети.

Хвостів у комети є два:

один з них утворений частинками газів, які іонізуються і прискорюються, формуючи іонний хвіст, що слабко світиться.

другий хвіст створюють повільніші частинки пилу.

Solar Orbiter пройшов через пиловий хвіст між 31 травня і 1 червня 2020 року, а через кілька днів перетнув іонний, простеживши за його магнітними полями і потоками заряджених частинок.