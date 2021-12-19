Автоматична міжпланетна станція Juno ("Юнона") переважно веде дослідження Юпітера, перебуваючи на полярній орбіті навколо газового гіганта. Та іноді в її поле зору потрапляють супутники: наприклад, на початку червня 2021 року зонд здійснив близький проліт біля найбільшого супутника у Сонячній системі, Ганімеда, зробивши безліч фотографій. Під час цього маневру вдалося записати "звук", який створює космічне тіло.

Читайте не сайті Samsung підтримає клієнтів із порушеннями слуху: яку ініціативу запускає компанія

"Звук", який видає Ганімед: дивіться відео

Детальніше про "звуки" Ганімеда

Дані, які були перетворені на звук, вдалося отримати завдяки інструменту на борту зонда під назвою Waves. Прилад призначений вловлювати та досліджувати радіохвилі та плазмові хвилі, які виникають у магнітосфері Юпітера. Це дозволяє науковцям краще зрозуміти взаємодії між магнітним полем, атмосферою та самою магнітосферою.

Тепер Waves був застосований для дослідження Ганімеда під час прольоту "Юнони" біля нього у червні 2021 року. Прилад провів заміри електричних та магнітних радіохвиль. Частота запису була "зсунута" в сторону звукового діапазону, щоб ми могли почути, як "звучить" Ганімед.