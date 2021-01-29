Космічний вид на Венеру, Землю та Марс з околиць Сонця: фото

Космічні агентства ESA і NASA поділилися неймовірним видом на нашу планету, а також Венеру і Марс з боку Сонця.

Джерело: CNET

Знімок був отриманий автоматичним космічним апаратом Solar Orbiter (SolO), який займається дослідженням геліосфери. Простіше кажучи – веде спостереження за полярними областями сонця і фіксує зародження сонячного вітру.

Цікаво МКС зафіксувала блискавки над Землею: вражаюче відео

У вільний від роботи час, так би мовити, апарат займається зйомкою околиць. 27 грудня 2020 року Solar Orbiter здійснив перший проліт повз Венеру перед цим він встиг зафіксувати таку неймовірну картину. Знімок, до речі, зроблений з боку Сонця.



Вид на Венеру, Землю та Марс зафіксований апаратом Solar Orbiter

На зображенні видніється Венера (вона найяскравіша), нижче Земля і десь в нижньому правому куті вже знаходиться Марс. Подібний вид дуже добре нагадує те, як ми бачимо інші планети з Землі.

Для порівняння, нижче показано, як наша Земля виглядає з Марса і на знімку апарату "Вояджер-1", яка була отримана NASA в 1990-му. Solar Orbiter був запущений в космос 10 лютого 2020 року з мису Канаверал на ракета-носіїв Atlas V.



Вид на Землю зі сторони Марсу