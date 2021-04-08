Цей новий "космічний тягач" зможе доставити корисне навантаження на орбіти, до яких складно дістатися за допомогою класичних ракет.

Цікаво General Atomics уклала контракт з Firefly Aerospace інвестора Макса Полякова у рамках місії NASA

Що відомо про SUV для NASA

SUV від Firefly Aerospace стане сполучною ланкою між ракетою Firefly Alpha і місячним модулем Blue Ghost, створюючи таким чином повноцінну систему доставки корисного вантажу з Землі на поверхню Місяця для задач NASA. Це рішення є не тільки унікальним для космічної індустрії, а й єдиним у світі комплексним рішенням яке надає одна компанія.

Розробка і впровадження Space Utility Vehicle у систему космічних послуг Firefly Aerospace є логічним кроком і важливою ланкою в ланцюзі доставки корисного навантаження на Місяць. Оскільки Noosphere Ventures представляє собою вертикально інтегровані космічні компанії, кожна з них може діяти незалежно й, при цьому, надавати повний спектр послуг для партнерів та клієнтів,

– сказав Макс Поляков

Space Utility Vehicle буде оснащений електродвигунами на сонячних батареях і здатний переміщати вантажі до 500 кг між орбітами, а також збільшити дальність доставки вантажів за допомогою ракет, підтримувати політ на максимально низькій орбіті в 250 км і надавати платформу для тих вантажів, які потребують додаткового живлення або зв'язку.

Раніше Firefly Aerospace отримала контракт від NASA з доставки корисного навантаження на поверхню Місяця за допомогою місячного модуля Blue Ghost. Сума контракту склала 93,3 млн доларів США.