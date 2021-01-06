Міністерство науки Південної Кореї оголосило про початок будівництва космічного телескопа в рамках спільного проекту з NASA і Каліфорнійським технологічним інститутом. Мова про проєкт SPHEREx, який допоможе вивчити ранній Всесвіт, включаючи поширення льоду і ймовірного біологічного життя.

Міністерство науки Південної Кореї затвердило проєкт SPHEREx (Спектрофотометр дослідження історії Всесвіту, епохи реіонізації і льодів) в остаточному вигляді, що відкрило шлях для початку створення систем телескопа. Про це пише Yonhap News Agency.

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Що відомо

Південнокорейський інститут KASI став єдиним за межами США, якому доручено створювати частини майбутнього телескопа. Інститут відповідальний за створення фільтрів для зйомки зображень і за систему калібрування систем апарата.



Космічний телескоп SPHEREx в поданні художника / Фото NASA

Місія SPHEREx за планом стартує в грудні 2023 року. За два роки вона повинна чотири рази картографувати весь небосхил. Зйомка буде вестися в ближньому інфрачервоному діапазоні на 102 довжинах хвиль.

Це схоже на перехід від чорно-білих зображень до кольорових, або на перехід з Канзасу в країну Оз,

– сказав у прес-релізі Аллен Фаррінгтон, керівник проєкту SPHEREx в Лабораторії реактивного руху NASA.

Фахівці розраховують отримати інформацію про 300 мільйонів галактик і більш ніж про 100 мільйонів зоряних систем в Чумацькому Шляху.