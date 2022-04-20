П'ять галактик, відомих як Компактна група Гіксона (HCG) 40, перебувають у процесі злиття в єдине ціле. Цей процес завершиться приблизно через мільярд років.

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Напередодні 32-ї річниці телескопа "Габбл" команда телескопа опублікувала фото цих галактик. Зображення є частиною давньої роботи космічного телескопа з вивчення галактичної еволюції.

Вивчення прилеглих груп, таких як HCG 40, допомагає астрономам дізнатися, як утворилися галактики. Подібні щільні групи могли бути більш поширені в ранньому Всесвіті, коли їх перегрітий падаючий матеріал міг підживлювати дуже енергійні чорні діри, які називають квазарами,

– розповіли в команді Габбла.



Скупчення галактик HCG 40 / Фото Hubble

Група, розташована приблизно в 300 мільйонах світлових років від Землі, дуже щільно упакована в область простору, діаметр якої менш ніж удвічі перевищує діаметр зіркового диска нашої власної галактики Молочний Шлях.

Хоча вчені виявили понад 100 компактних груп галактик, за словами команди Габбла, конфігурація HGC є досить унікальною, оскільки галактики не є частиною більшого скупчення галактик, що робить їх цікавою метою для вивчення астрономами. Як виникла ця конфігурація, досі залишається предметом дискусій.

"Одне з можливих пояснень полягає в тому, що з цими галактиками пов'язано багато темної матерії – невідомої та невидимої форми матерії. Якщо вони зійдуться близько один до одного, то темна матерія може утворити велику хмару, всередині якої обертаються галактики. Коли галактики прориваються крізь темну матерію, вони відчувають силу опору через її гравітаційний вплив. Це сповільнює їхній рух і змушує галактики втрачають енергію, тому вони падають разом", – пишуть представники Габбла.

Як вивчення таких галактик допомагає вченим

Вивчення деталей галактик у таких прилеглих групах, як ця, допомагає астрономам розібратися, коли і де зібралися галактики, і з чого вони зібрані, додали представники Хаббла.

Коротко про Габбл

Знаменитий телескоп був запущений на космічному кораблі "Діскавері" 24 квітня 1990 року, щоб краще зрозуміти ранній Всесвіт. Астронавти обслуговували обсерваторію п'ять разів, востаннє у 2009 році.

Габбл старіє, включаючи долання деяких серйозних інцидентів у "безпечному режимі" в 2021 році, телескоп досі залишається працездатним.

Зараз NASA планує об'єднати роботу Габбла з щойно запущеним космічним телескопом Джеймс Вебб, який зараз перебуває у режимі введення в експлуатацію (до червня 2022 року).